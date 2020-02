Orense vence 1-0 a Emelec al término del primer tiempo en Machala, durante su debut en Serie A

LEA TAMBIÉN

Orense inicia su debut en la Serie A de la LigaPro con pie derecho. Al final del primer tiempo en el partido contra Emelec, el fortín bananero gana 1-0 al cuadro eléctrico. El partido se juega la tarde de este sábado 15 de febrero de 2020 en el estadio Nueve de Mayo de Machala.

El partido comenzó con buen ritmo. En el minuto 3 vino la primera acción de peligro por parte del cuadro local. El remate, sin embargo, fue atajado por el guardameta eléctrico Pedro Ortiz. En el minuto 10, Emelec se acercó al arco rival de la mano del uruguayo Facundo Barceló, quien envió un disparo que salió desviado.

En el minuto 23, Romario Caicedo estuvo a punto de anotar el primer gol. Tras recibir un pase a pocos metros del área rival, el centrocampista se adelantó a la defensa de Orense e ingresó en área. Casi de inmediato, soltó un remate bajo, que terminó en las manos del portero Rolando Silva.



El primer gol de Orense vino al minuto 26. Marcos Cangá fue el encargado. Después de un centro que llegó al área rival, Cangá tuvo que dar un acrobático cabezazo, inclinando su cabeza, para alcanzar el balón que se encontraba a media altura. Ortiz no pudo detener el balón.



En el 30', el 'bombillo' quiso reaccionar. Sebastián Rodríguez intentó cerca del área, pero el balón salió desviado. En el minuto 42, Rodríguez trató nuevamente, esta vez con un remate desde fuera del área. El disparo fue poderoso, pero salió desviado unos pocos centímetros arriba del arco rival. Pero los eléctricos no se rendían. En el minuto 45, un remate de Facundo Barceló terminó impactando al poste del club local. Emelec no logró empatar al término del primer tiempo.

