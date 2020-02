OMS asegura que no presionará a Tokio para que cancele los Juegos Olímpicos por el brote de Covid-19

LEA TAMBIÉN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subrayó este viernes 14 de febrero del 2020, ante el temor a que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se vean afectados por la actual epidemia del coronavirus de Wuhan, que ofrecerá asesoramiento a los organizadores de los Juegos sin presionar para que se cancelen.

"No es nuestro papel cancelar evento alguno, ofreceremos asesoramiento técnico y consideraciones sobre la gestión de riesgos, pero el resto es decisión del país organizador", destacó en rueda de prensa el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Michael Ryan.



El experto, encargado de coordinar la respuesta al virus causante de la enfermedad COVID-19 con otras agencias de Naciones Unidas, recordó que la OMS ha trabajado estrechamente con anteriores organizadores de Juegos Olímpicos, Mundiales y otros grandes acontecimientos, pero que la última palabra debe ser de las sedes.



Desde Tokio, el presidente de la comisión coordinadora para Tokio del Comité Olímpico Internacional (COI), John Coates, señaló este viernes que no se contempla el traslado de los Juegos de Tokio 2020 ni otros "planes de contingencia" debido al brote del coronavirus.



"Continuamos trabajando estrechamente con la OMS y seguimos analizando la situación de los deportistas chinos que vayan a viajar a competiciones clasificatorias para Tokio 2020", agregó Coates.



Por otro lado, los organizadores del maratón de Tokio, que se disputará el próximo 1 de marzo, cinco meses y medio antes de los JJOO, recomendaron este viernes a todos los corredores chinos o residentes en ese país que se hayan inscrito en la prueba que no asistan a la misma por el brote de coronavirus.