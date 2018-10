Omar Ponce: ‘La radiación afecta en Sierra y Costa’

LEA TAMBIÉN

El bloqueador solar es el implemento infaltable para el árbitro ecuatoriano Omar Ponce. Él presenta manchas en la piel, debido a la exposición solar prolongada.

Se unió a Solca, para realizar una campaña en contra del cáncer de piel. Uno de sus pedidos es cambiar los horarios de los partidos, para que no se programan en horas de alta radiación UV, entre las 11:00 y las 16:00.



Usted sufre por manchas en la piel, generadas por el sol. ¿Son producto únicamente de sus actividad como árbitro?

Me dedico al deporte desde los 11 años. Jugaba fútbol y practicaba judo, ahora soy profesor de educación física y árbitro. Mi problema es por la exposición al sol, no tomé las precauciones debidas y ahora pago un precio caro.



¿En su familia se registran este tipo de males?



No. No es un tema hereditario, mi problema se debe netamente a mi actividad.



¿Cuándo inició su tratamiento médico?



En octubre del año pasado. Me realizo chequeos semestrales (en la Clínica Alcívar, de Guayaquil) para descartar complicaciones más serias. Justo este mes me realizaron una biopsia y por suerte no sufro de cáncer.



¿Los árbitros cuentan con un seguro médico?



Todos los gastos médicos los costeo yo. La FEF nos dio seguro, pero solo cubre situaciones de accidentes de tránsito durante los traslados o lesiones en los partidos.



Este año se jugaron 41 partidos en horario de máxima radiación UV, solamente en la serie A. ¿Hay despreocupación en la dirigencia?



No sé si sea despreocupación. Estuve en el partido entre Aucas y Barcelona (en Quito) hace 20 días, conversaba con los jugadores durante las pausas y ellos se quejaban de cómo se quemaban por el sol, no solo es en los partidos, en las prácticas también, porque los hacen entrenar desde las 10:00 en adelante.



¿Es un tema exclusivo de la capital?



Es un tema de salud, no de ciudades o regiones, los que hacemos el fútbol no podemos dar lo mejor de nosotros y corremos riesgos. La radiación afecta en Sierra y Costa.



Dirigentes se han expresado a favor y en contra de jugar en ‘horario UV’.



¿Teme que el tema se politice?



Hay muchos intereses y probablemente algún sector tome como excusa este tema para su beneficio. Hay costumbres de por medio y dirigentes con muchos años en el fútbol reacios al cambio. De mi parte no hay ninguna segunda intención.



¿A qué se refiere con intereses?



Nosotros como árbitros y los jugadores también, que somos actores directos, el único interés que tenemos es la salud, pero entiendo que el fútbol es un deporte que mueve mucho dinero.



¿Han podido hablar con los directivos nacionales sobre este tema?



Para nada. Sé que Luis Muentes (presidente del gremio de árbitros) se reunirá esta semana con la gente de la LigaPro y se tocará este tema. Ojalá que haya cambios, aquí mandan los derechos de televisión, veremos que pasa. Ojalá se considere que es un tema de salud pública.



¿Presentarán alguna propuesta de cambio de horarios en el congreso de enero del 2019?



Sabemos que en los congresos no tenemos voto, pero sí tenemos voz. Estamos creando un proyecto en base a una problemática real, nos contactamos con médicos especialistas, no son comentarios empíricos. Ojalá seamos escuchados.



El tema no se centra solo en la0 serie A. ¿La propuesta contempla a las divisiones formativas?



Es un problema, porque el tema de los horarios va de la mano con la infraestructura de las canchas del país. Es complicado pedir que jueguen en la noche, porque las canchas para las formativas no cuentan con luminarias, en su mayoría. Aquí en Guayaquil, todos los torneos infantojuveniles se juegan entre las 11:00 y 15:00.



Biografía. Nació en Guayaquil, el 25 de enero de 1977.



Experiencia. Es árbitro FIFA desde del 2009, dirigió en la Copa Libertadores, Sudamericana y Mundiales juveniles.