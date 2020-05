Omar Estupiñán se disculpó por las palabras obscenas en el Congreso

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Omar Estupiñán, presidente de la Asociación de Fútbol Profesional de Esmeraldas, ofreció una disculpa a los hinchas por las obscenidades pronunciadas el 1 de mayo, en pleno Congreso Extraordinario de la Ecuafútbol.

En el Congreso, que legitimó la acción de Jaime Estrada y otros cinco directivos para destruir al presidente Francisco Egas, participaron desde casa miembros de los clubes y las asociaciones provinciales.



Cuando estaba lista la reunión, Estupiñán olvidó silenciar su micrófono. "Harta corrupción en estos pobres hijos de.... Han estado en una fiesta y nosotros como la panza de la....", fueron las palabras que pronunció el dirigente esmeraldeño.

Estupiñán, en una entrevista con Mundo Deportivo en Radio Cobertura FM (104,1), admitió que fue él quien pronunció esas palabras y ofreció disculpas. "El exabrupto (ocurrido en el Congreso) no trata de ofender a nadie y quiero reiterar mis disculpas", mencionó.



El directivo aseguró que también respaldó la decisión unánime, pero no está de acuerdo con algunos procedimientos de la directiva. "Nos prometieron un cambio en el fútbol ecuatoriano y hasta ahora no se ha cumplido", indicó.



Estupiñán espera que Francisco Egas, presidente removido de la FEF, pueda brindar explicaciones al resto de la dirigencia por sus decisiones y lamenta que no haya comparecido en el Congreso Extraordinario. Pidió a la organización que replantee los torneos profesionales que se juegan en la Segunda Categoría.



"Deberíamos conocer oficialmente el descargo del ingeniero Egas, al igual que la defensa del ingeniero Estrada", analizó.



La presidencia de Estrada fue respaldada por 46 votos. 10 clubes y seis asociaciones no estuvieron presentes en el Congreso. Algunos equipos como Liga de Quito, Macará e Independiente han mostrado su respaldo a Francisco Egas.