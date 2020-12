Olmedo pierde a tres extranjeros por problemas con sus visados de trabajo

El Olmedo de Riobamba vive momentos de angustia. Tres de sus extranjeros se perderán el cierre de la temporada por problemas con su visado de trabajo y estarían buscando una salida del club.

Se trata del delantero Carlos Espinoza y los zagueros centrales Óscar Sainz y Jimmy Bermúdez. Todos llegaron por pedido del DT Geovanny Cumbicus.



Según medios de Riobamba, el venezolano Espinoza ya dejó el país. El club debía resolverle los trámites de su documentación para finalizar sin inconvenientes la temporada. Pero al no haber respuesta, dejó la plantilla.



Lo mismo habría ocurrido con Sainz, quien era una de las figuras del equipo. El argentino se despidió del cuerpo técnico y de sus compañeros. El centra también esperaba una mejora salarial para continuar su carrera con el 'Ciclón'.



Por su parte, el colombiano Jimmy Bermúdez aún no se ha desvinculado de la plantilla por completo, pero vive la misma situación que sus otros dos compañeros. El cafetero, que ya había jugado en el país con la Liga de Loja, fue uno de los fichajes de Cumbicus. Ahora estaría próximo a salir de la institución y arreglar su finiquito.



Esta no es la primera vez que los extranjeros del Olmedo deciden dejar el club tras falta de cumplimiento de lo ofrecido por la dirigencia. En abril, a inicios de la pandemia, el argentino Facundo Affranchino tuvo que abandonar el país, junto al DT Darío Franco. El colombiano Julio César Murillo también decidió marcharse del club riobambeño por la falta de transparencia de la directiva.



La situación económica no es del todo buena en el Olmedo. Sin embargo, el equipo comandado por Cumbicus pelea por uno de los cupos a la Copa Sudamericana. Con 28 puntos en la tabla acumulada y con 15 unidades en disputa, el cuadro de Riobamba es undécimo, pero a pocos puntos de meterse a zona de clasificación.