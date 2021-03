Olmedo no ha inscrito a sus jugadores y corre el riesgo de perder la categoría

El Olmedo de Riobamba mantiene a los mismos 14 jugadores habilitados que tuvo para la primera fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol, y hasta este 25 de febrero de 2021 no retira los carnés del resto de su plantel. Así lo confirmó Alberto Díaz, Director Ejecutivo de la LigaPro.

Díaz dio estas declaraciones a Zona Deportiva Riobamba. “Olmedo sigue con los mismos jugadores habilitados, los carnés siguen en Liga Pro", dijo.



Esto ocurre a vísperas del partido entre Olmedo y Liga de Quito, previsto para el 28 de febrero, en el estadio Olímpico de Riobamba. El cotejo corresponde a la segunda fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.



Olmedo solo pudo inscribir a 14 jugadores, cuyos salarios no superaban los USD 15 000. Entre ellos, no estaban considerados titulares, por lo que el equipo no jugó ante Universidad Católica, en la primera fecha, el pasado 19 de febrero.



Díaz ratificó que en caso de que Olmedo no se presentare al juego contra LDU, pudiera perder la categoría. "Nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana anterior. Si el club no se presenta, de conformidad con el reglamento del Comité Ejecutivo, descendería a la otra categoría".



Díaz explicó la situación de Olmedo, en la documentación. "Solo presentó dos de los 11 documentos, para LigaPro fue imposible calcular el número correcto para poder inscribir a los jugadores”.



Según trascendió hay malestar entre los jugadores del 'Ciclón', que habrían decidido no entrenarse mientras no se cancele lo adeudado de enero y febrero de 2021.