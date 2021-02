Luis Cobo, del Olmedo: 'Nos habilitaron a jugadores que ganan por debajo de los USD 25 mil anuales'

Luis Eduardo Cobo, delegado del Olmedo, revelo detalles de lo que sucedió el viernes 19 de febrero del 2021, cundo su equipo no pudo jugar ante la Católica por la primera fecha, por falta de carnets.

Según Cobo, acudió a Guayaquil para recibir los documentos, con la información de que no todos los jugadores podían ser habilitados. Desde la LigaPro les informaron con anticipación que habían problemas por el Fair Play Financiero.



"El día jueves viajamos a Guayaquil y entregamos los carnets para la inscripción y esperamos algunas horas. En la tarde el señor Miguel Andrade de LigaPro me comentó que teníamos un problema y podría solo habilitar a 18 jugadores, pero la dirigencia me pidió que acrediten a los 26 jugadores que llevé", dijo el delegado del Ciclón de los Andes, en La Red.



Desde el ente rector del campeonato nacional les informaron sobre la situación. Estaban 13 jugadores habilitados, pero de ese grupo, no todos viajaron a Quito y otros estaban lesionados.



"En realidad teníamos solo habilitados 7 jugadores para el partido contra U. Católica, por eso la dirigencia de Olmedo me pidió no retirar los carnets", dijo Cobo.



La explicación de la LigaPro fue que no habilitaban más jugadores por inconsistencias en los documentos entregados para el control financiero. Esta no es la primera vez que este organismo actúa así. En la primera fecha de la temporada pasada El Nacional suplentes a tres futbolistas.



"Nos habilitaron a jugadores que ganan por debajo de los USD 25 mil anuales, dos de ellos no viajaron a Quito y otro estaba lesionado", reconoció.