Olmedo ganó su primer partido ante un Aucas mermado por los contagios del covid-19 y con un golero de 16 años

Olmedo consiguió su primer triunfo en esta temporada y lo hizo con goleada (3-1) ante el Aucas, por la novena fecha del campeonato nacional. El cuadro oriental puso en cancha un equipo lleno de juveniles ante la cantidad de jugadores contagiados con covid-19. Solo tres experimentados fueron titulares y el promedio de edad fue de 19 años.

La inexperiencia les pasó factura a los orientales, que por más que aguantaron 30 minutos con a valla invicta, no fue posible mantener el resultado. 'Papá' sucumbió, pero dejó pinceladas de buen fútbol de los juveniles, que en su mayoría debutaron en primera categoría.



Los goles del 'Ciclón' fueron de Jaime Ayoví, Jordan Rezabala y Marcos Montaño. Llegaron con facilidad ante una zaga ingenua y con errores de jugadores que están dando sus primeros pasos.



Olmedo fue evidentemente superior a su rival. Controló el juego y sometió un equipo que por momentos se arriesgaba para llegar al arco de José Gabriel Cevallos. Incluso tuvieron una opción clara de gol. Pero la jugada terminó en el travesaño.



El primer gol llegó al minuto 32. Luego de un tiro libre ejecutado por Rezabala, el arquero David Corozo, de apenas 16 años, rechazó mal y Jaime Ayoví aprovechó para abrir el marcador.



En el segundo tiempo se concretó la goleada. Rezabala, al minuto 56 , aprovechó un centro y cabeceó solo, sin marca alguna. Algo intentó Aucas para responder las llegadas del Olmedo. Pero no pudo generar mayor peligro.



Después llegaría el tanto de Montaño, quien aprovechó un mal rechazo y de primera remató a arco. El gol dio tranquilidad al DT Pablo Trobbiani, que necesitaba un triunfo así para levantar la confianza del equipo.



Aucas tuvo su chance desde los doce pasos. Bryan Sánchez fue derribado en el área y consiguió un penal. Pero Jonathan González no pudo concretarlo y José Gabriel Cevallos se alzó como una de las figuras del partido al atajarlo.



Al minuto 86, Jonathan González volvió a cobrar un penal y logró marcar. Así descontó para los locales. En la décima fecha, Aucas deberá enfrentar de visitante a la Católica y el Olmedo recibir al Guayaquil City.