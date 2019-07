Olmedo venció 1-0 a Fuerza Amarilla en Riobamba

LEA TAMBIÉN

Olmedo venció 1-0 a Fuerza Amarilla en el estadio Olímpico de Riobamba, este sábado 20 de julio de 2019. El gol lo marcó Jhon Carabalí al inicio del partido y, aunque Fuerza Amarilla intentó empatar, los esfuerzos no fueron suficientes.

El club riobambeño empezó atacando desde temprano y su determinación se vio materializada en el primer gol. La anotación la hizo Jhon Carabalí en el minuto 7 del cotejo. Recibió el balón frente al área rival e intentó un remate de media distancia. El balón salió disparado al ras del piso e ingresó por el lado izquierdo de la portería rival.



Fuerza Amarilla intentaba igualar el marcador en el minuto 20, de la mano de Sergio Mina. Él recibió un pase que lo dejó en un mano a mano con el portero rival, pero la pelota salió desviada al lado derecho. En el 25, Fuerza Amarilla volvió a penetrar en el área rival.



Un tiro libre cobrado por Walter Zea estuvo a punto de terminar en empate. Zea lo cobró de manera inteligente. Amagó con un centro, pero aprovechó el ángulo desde el cual se encontraba para patear y enviar el balón por un lado de la barrera. El remate llegó con fuerza y efecto a la portería rival, pero Iván Brun estaba atento y logró hacer rebotar la pelota.



El segundo tiempo transcurrió con menos dinamismo que la primera parte. Fuerza Amarilla siguió luchando por el empate, pero sus jugadas fueron menos efectivas. Al minuto 55, Nixon Folleco disparó al arco de Olmedo, pero el balón salió desviado. Lo mismo intentó Zea dos minutos después, pero el resultado fue el mismo.



Iban pasando los minutos y el agotamiento físico en los jugadores del cuadro machaleño se hacía cada vez más evidente. Olmedo aprovechó esta situación para dar un contraataque en el minuto 80. Marcos Romero recibió un pase, esquivó a la defensa rival, se coló dentro del área rival y disparó. Pero José Camacho logró interceptar el balón.



Durante los últimos minutos, Olmedo volvió a dominar por completo el partido. En el minuto 42, Muriel Orlando tomó el balón en el área y remató. El portero rival tapó, pero no logró atrapar el balón. El rebote terminó en otro disparo, pero el portero, muy atento, logró despejar el peligro por segunda vez. Apenas un minuto después, William Cevallos intentó rematar, pero Camacho logró atrapar nuevamente el esférico.



Finalmente, Olmedo no pudo ampliar su ventaja y Fuerza Amarilla no pudo empatar.

El árbitro central del partido fue Marlon Vera, asistido por Guilber Gracia y Ángel Ulloa. El cuarto juez fue Álex Cajas.



Alineaciones











José Camacho; Brayan De la Torre, César Batalla, Emerson Perea, José Valdiviezo; Ignacio Avilés, Nixon Folleco, Adrián Vera, Davinson Jama, Walter Zea; Sergio Mina.