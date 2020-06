Olmedo siente la crisis de la pandemia y pierde a su segundo refuerzo extranjero

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ante la falta de respuestas por parte de la directiva de CD Olmedo, el defensor colombiano Julio César Murillo decidió poner fin a su etapa en el ‘Ciclón’. El futbolista de 29 años reveló que no cobra su salario desde hace tres meses. A pesar de sus múltiples intentos no logró llegar a un acuerdo con Mayra Argüello, presidenta de la institución.

“Quise arreglar mutuamente pero no ha dado respuesta la presidenta. Me adeudan tres meses y espero me paguen, de no darse esa situación optaré por la vía legal”, manifestó el zaguero en una entrevista con Zona Deportiva de Riobamba.



La deuda ascendería a USD 12 000. Murillo solo espera que se le cancele el valor pendiente para finiquitar su contrato con el club. Él llegó en enero del 2020 por una temporada proveniente del Deportes Quindío. Fue titular en dos de los cuatro compromisos del ‘Ciclón’ en el inicio de la LigaPro.



“Yo ya cumplí con lo mío, los que están incumpliendo son ellos (dirigentes) en este poco tiempo, pero ya me cansé. Espero cobrar estos tres meses porque hasta mi plata me gasté”, acotó.



Murillo se siente desgastado. Dijo entender que el club atraviese una difícil situación económica a raíz de la pandemia por el covid-19. Por eso decidió acogerse a la reducción de salario. Sin embargo, hizo hincapié en no haber sentido el respaldo de la directiva durante la emergencia sanitaria.



“En tres meses no recibí ni una llamada. El vicepresidente me bloqueó. En esta situación tan difícil era para que uno pudiera sentir el apoyo. Tal vez no económico, pero si un respaldo de ‘Sí, aquí estamos con ustedes’, pero no, no lo sentí”.



Con la salida de Julio César Murillo, Olmedo pierde a su segundo refuerzo extranjero en menos de dos meses. A mediados de abril, el argentino Facundo Affranchino abandonó las filas del ‘Ciclón’ luego de afirmar que la directiva incumplió el contrato inicial.



Según comentó, en los meses en los que permaneció en Ecuador no recibió pago alguno. Además, al no estar inscrito le dieron a escoger entre reducir su sueldo a la mitad o no jugar. Luego de su salida, el argentino retornó a su país, con la consigna de iniciar acciones legales una vez la situación en la región se normalice.