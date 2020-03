Thomas Bach, presidente del COI, afirma que el covid-19 'es un desafío sin precedentes para los Juegos Olímpicos'

LEA TAMBIÉN

La crisis sanitaria por el covid-19, que ha obligado a posponer por primera vez unos Juegos Olímpicos, es "un desafío sin precedentes" tanto para el movimiento olímpico como para toda la humanidad, destacó el 24 de marzo del 2020 el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach.

"Nunca hemos visto que un virus se expanda de esta manera por el mundo", destacó Bach en teleconferencia de prensa, al explicar las razones por las que se ha decidido retrasar a 2021 los Juegos de Tokio.

El alemán eludió sin embargo hacer "comparaciones peligrosas" con las crisis sufridas por el movimiento olímpico durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, en las que tres ediciones de los Juegos de verano (1916, 1940 y 1944) fueron canceladas debido a esas contiendas bélicas.



Bach explicó que pese a que el COI se había dado hace apenas dos días un plazo de cuatro semanas para repensar la fecha de los Juegos de Tokio (inicialmente fijados del 24 de julio al 9 de agosto de 2020), el rápido aumento de casos de coronavirus en el planeta ha precipitado la decisión, tomada junto a las autoridades japonesas.



En la conversación telefónica que hoy mantuvo con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, antes de tomar la decisión, ambos expresaron la esperanza de que los JJOO de 2021 "sirvan para celebrar que la humanidad ha superado esta crisis nunca antes vista", aseguró Bach.

Bach subrayó que el COI aún no ha analizado con exactitud nuevas fechas para los Juegos de Tokio, estableciendo simplemente que serán "no más tarde del verano de 2021" y que se mantendrá la denominación oficial "Tokio 2020".



"Los Juegos Olímpicos son uno de los eventos más complicados de organizar de este planeta, y para armarlos no basta una llamada telefónica", recalcó, para añadir que el Comité de Coordinación entre el COI y la organización japonesa estudiará este y otros puntos.



Añadió que tampoco hay cálculos de las pérdidas económicas que puede suponer el retraso de la mayor cita deportiva mundial y afirmó al respecto que "lo importante es salvar vidas humanas, por lo que las consideraciones financieras no son prioritarias".



Bach envió también mensajes de apoyo a los atletas de los países afectados por la pandemia, entre ellos los de España: "Es el segundo país más afectado de Europa, con grandes deportistas, y estamos sufriendo juntos por vosotros", aseguró.