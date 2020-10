Özil acude al rescate para salvar a Gunnersaurus, la mascota del Arsenal

LEA TAMBIÉN

Mesut Özil al rescate: el centrocampista alemán del Arsenal propuso pagar el salario de Jerry Quy, quien se enfunda el disfraz de "Gunnersaurus", la mascota del club desde hace 27 años, víctima de cortes presupuestarios decididos por el club.

"Estaba muy triste de que Jerry Quy, nuestra famosa y leal mascota Gunnersaurus, y parte integrante del club, sea despedido tras 27 años", tuiteó el martes el centrocampista alemán.



"Por tanto, me propongo para pagar al Arsenal la totalidad del salario de nuestro gran chico verde mientras yo sea jugador del Arsenal", añadió el exinternacional alemán de 31 años, junto al hashtag #JusticeForGunnersaurus.



Tras llegar al Arsenal en 2013, Mesut Özil no ha vuelto a jugar con los Gunners desde la interrupción de la temporada 2019/2020 en marzo, debido a la pandemia del covid-19, pero su salario está estimado en USD 388 500, lo que le convierte en el futbolista mejor pagado en el club.



Muchos aficionados de los Gunners se emocionaron al conocer la desaparición anunciada de su mascota, y una colecta en línea llamada "Salven a Gunnersaurus", lanzada en la plataforma GoFundMe permitió en pocos días recoger más de 11.000 libras (12.000 euros, 14.250 dólares).



"Encarnado por el aficionado de toda la vida Jerry Quy, sería una terrible vergüenza perderlo (a Gunnersaurus)", aparece escrito en la descripción de la colecta. "Es un icono del club y no podemos dejar que se extinga".



Arsenal había anunciado en agosto que quería suprimir 55 empleos en el club debido a los efectos de la crisis sanitaria sobre sus ingresos.