9 de Octubre dejó las últimas posiciones con un triunfo sobre Olmedo

9 de Octubre sumó su primer triunfo en el campeonato ecuatoriano, tras derrotar 2-0 al Olmedo, este domingo 14 de marzo en un partido de fecha 4 disputado en el estadio Modelo Alberto Spencer. El volante Danny Luna (6') y el zaguero Richard Fernández (71') marcaron los goles del equipo porteño.

El cuadro guayaquileño volvió a la Serie A en esta temporada, tras 26 temporadas entre la Serie B y la Segunda Categoría. Con su victoria, el plantel ascendió a la decimotercera posición con cuatro puntos.



El Olmedo vive una realidad más preocupante. El plantel riobambeño está asediado por las deudas y los problemas dirigenciales, que se sumaron a su pésimo arranque en el torneo local. El 'Ciclón' es colista con apenas un punto y no ha marcado goles.



El 9 de Octubre arrancó con mayor entusiasmo y se puso al frente del marcador con apenas seis minutos disputados. Kevin Becerra remató al arco y José Gabriel Cevallos dio un rebote, que fue aprovechado por Danny Luna para marcar el primer gol.



Olmedo no reaccionaba. El plantel tenía problemas para controlar la pelota y las jugadas iniciadas por el volante creativo Jordan Rezabala no encontraban al experimentado delantero Jaime Ayoví.



En la segunda parte, la lluvia perjudicó el funcionamiento de ambos clubes, pero los porteños alcanzaron un segundo tanto a los 71 minutos. En un tiro de esquina, el uruguayo Richard Fernández remató al arco, el balón rebotó en la mano de Cevallos e ingresó en su propia portería.



Los octubrinos jugaron con la desesperación de su rival, que no tuvo un buen funcionamiento colectivo para anotar el descuento e incluso perdió a Rezabala por lesión.



En la siguiente fecha, el 9 de Octubre visitará a Emelec en el estadio Capwell y Olmedo jugará con Técnico Universitario en el Bellavista de Ambato.