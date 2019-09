La FEF mantiene su intención de contratar al nuevo DT de Ecuador para la fecha FIFA de octubre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas, presidente de la Ecuafútbol, presentará al Directorio del organismo los avances en su gestión de encontrar al nuevo técnico de la selección mayor. La junta se realizará este 18 de septiembre del 2019, en la sede del organismo, en Guayaquil.

La intención de los dirigentes es contar con el nuevo estratega, para la fecha FIFA que se disputará entre el 5 y 17 de octubre. No obstante, será Jorge Célico quien realice la convocatoria para los amistosos; aún no se han confirmado los rivales.



"No sé si vamos a tocar el tema, sin embargo el presidente va a informarnos cómo están las cosas. Mañana seguramente tendremos algún avance de las cosas que ha estado haciendo", dijo el vocal del directorio, Carlos Manzur.



Por su parte, el vicepresidente Jaime Estrada confirmó que esperan contar con el entrenador para octubre, descartó además que exista premura entre los directores para escoger al nuevo entrenador.

Jaime Estrada, vicepresidente de la FEF



"El tema económico siempre va a ser trascendental, más aún cuando se trata de fútbol, se está trabajando en aquello", dijo el directivo, respecto al presupuesto que maneja la FEF para fichar al estratega que estará al frente de la Tri en reemplazo de Hernán Darío Gómez.