Comienzan los octavos de final de la Libertadores con el campeón y los favoritos en acción

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras un receso de setenta y cinco días causado por el Mundial de Rusia regresan las emociones de la Copa Libertadores, la principal competición del fútbol de clubes en América, que esta semana dará inicio a los octavos de final de la edición 2018 con la disputa de siete partidos.

La aparición del campeón reinante, el Gremio, así como de los principales candidatos a destronarlo entre ellos los argentinos Boca Juniors y River Plate, el brasileño Palmeiras y el colombiano Atlético Nacional, le otorga una creciente expectativa al reinicio.



Llegó el momento de ver si el parón le sentó bien a algunos como Boca, al que la guillotina de la eliminación persiguió hasta la última fecha de la fase de grupos, o si otros como Palmeiras, el mejor entre 32 equipos de aquella misma ronda, mantiene el buen pie, ahora con el regreso al banquillo de Luiz Felipe Scolari, que en 1999 le dio su único título de la Libertadores.



La llegada de Felipao después de su periplo por China es uno de los hechos que dará más brillo a la competición, dada su experiencia y exitoso palmarés.



No obstante, el tercer estreno del entrenador de 69 años en la banca del Palmeiras no será sencillo porque tendrá como escenario el estadio La Nueva Olla, el fortín donde el jueves lo espera el Cerro Porteño paraguayo, líder de la liga de su país y que vive las mejores horas desde que lo dirige el argentino Luis Zubeldía.



Boca tampoco se confía, así deba enfrentar el miércoles a otro paraguayo, el Libertad, que al contrario viene en horas bajas en el torneo local, en el que aún no suma victorias. El conjunto Xeneize mostrará como caras nuevas las del portero Esteban Andrada y el centrocampista colombiano Sebastián Villa.



El Flamengo también se reforzó con un colombiano, Fernando Uribe, a quien reclutó de México. El atacante se estrenó con gol en el Campeonato Brasileño y ocuparía la plaza del peruano Paolo Guerrero, al parecer de salida en el Mengao.



Cruzeiro será su rival este miércoles en el Maracaná en el duelo de octavos de final entre clubes brasileños. El de Belo Horizonte sigue comandado por Mano Menezes y se reforzó con el goleador argentino Hernán Barcos.



Esta fase tendrá asimismo un enfrentamiento entre argentinos: el de Racing Club y River Plate. La ida será el jueves en casa de la Academia, que cedió a su joven astro Lautaro Martínez al Inter de Milán. El Millonario no mostrará ninguna cara nueva entre otras cosas porque su presidente, Rodolfo DOnofrio, dijo que no se necesitan refuerzos.



El cuarto argentino que jugará esta semana será el Atlético Tucumán y lo hará el jueves contra el Atlético Nacional, único sobreviviente colombiano, que afrontará esta ronda sin fichajes de renombre, aunque espera que aparezcan los goles de Dayro Moreno.



El miércoles será el día para que Colo Colo muestre una faceta distinta a la del torneo chileno, donde se ubica en puestos secundarios, y haga valer la categoría entre otros de Jorge el Mago Valdivia y Esteban Paredes. Enfrente estará el Corinthians, que llega con más dudas que certezas.



Los octavos de final comenzarán este martes con el partido entre Estudiantes de La Plata y Gremio, el campeón reinante, que luce sin el poder del año pasado en parte porque perdió a Arthur, el talentoso centrocampista que se llevó a España el FC Barcelona.



El único partido de ida de octavos que no se jugará esta semana será Independiente-Santos, programado para el martes 21 de agosto.