Ocho futbolistas ecuatorianos y las dudas sobre su continuidad en el fútbol mexicano

Un total de 24 futbolistas ecuatorianos militan en la liga mexicana: 22 en Primera División y dos en Segunda. Luego de la suspensión del Torneo Clausura 2020 debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, el futuro de algunos de ellos es incierto.

Si bien la Liga MX aún no tiene una fecha definida para reanudar el Apertura, los equipos empiezan a analizar sus opciones de cara al mercado de pases del próximo verano.



La reestructuración de plantillas por problemas económicos, problemas disciplinarios o por bajo rendimiento, o la decisión de desactivar el ascenso y descenso por los próximos cinco años condicionaron la continuidad de ocho legionarios en suelo azteca.

Renato Ibarra – América

Luego de estar involucrado en un caso de violencia intrafamiliar y haber permanecido durante una semana en prisión en marzo del 2020, la directiva de las águilas pretendió venderlo por una suma cercana a los USD 5 millones. Si bien Cruz Azul, Toluca y Pachuca preguntaron por el jugador, el alto costo del extremo derecho entorpeció las negociaciones.



La directiva del América contempla retenerlo al menos durante seis meses más, hasta que la situación económica de los clubes mejore y puedan recuperar parte de lo invertido en su traspaso. Aunque de recibir una oferta que cumpla con las expectativas, Ibarra podría salir del club este mismo verano.

Enner Valencia – Tigres

Luego de tres años en el conjunto de Nuevo León, ‘Superman’ podría volver al fútbol europeo. Debido a la crisis económica, la directiva de los felinos pretende desprenderse de varias figuras para equilibrar las finanzas del club.



A la posible venta del chileno Eduardo Vargas, se suma la de Enner Valencia, cuyo contrato con Tigres vence en junio y, según el diario Fotomac de Turquía, el Galatasaray está interesado en contratar al esmeraldeño de 30 años.

Gabriel Achilier – Monarcas Morelia

La duda en la continuidad de ‘Don Achi’ pasa por un tema administrativo. Los dueños del Monarcas contemplan mudar la sede del equipo del Estado de Michoacán al de Sinaloa y, con ello, cambiar su nombre a Delfines de Mazatlán.



Achilier, capitán de los rojiamarillos, tiene contrato hasta el 2021, pero los rumores sobre la desaparición del club de la Liga MX pone en duda el futuro del exEmelec. Él tuvo una oferta a inicio de año para reforzar a Barcelona SC.

Fernando León y Ánderson Julio – Atlético de San Luis

Tanto León como Julio tienen muy poco tiempo en México. Ambos tricolores llegaron en enero de este año para reforzar al equipo en el Torneo Clausura. Sin embargo, los problemas económicos en el plantel podrían anticipar su salida.



Alberto Marrero, presidente de la institución, comentó para un medio mexicano que la directiva analiza la salida de al menos siete jugadores debido a la pérdida de ingresos por la paralización del fútbol azteca. El objetivo es reducir la plantilla a 20 futbolistas para evitar así la desaparición de los albirrojos de la Primera División.

Bryan Angulo – Xolos de Tijuana



El ‘Cuco’ Angulo no ha tenido fortuna luego de su salida de Emelec. En el Apertura 2019 con el Cruz Azul deambuló entre el equipo principal y la categoría Sub 20, en donde anotó dos goles.



Luego de seis meses sin trascendencia, ‘La Máquina Cementera’ lo cedió al Xolos de Tijuana, donde también actúan Miller Bolaños y Jordan Rezabala. Con los Xolos mejoró su rendimiento, incluso marcó un ‘hat-trick’ frente al Toluca en la semifinal de ida de la Copa MX.



Sin embargo, desde Tijuana anunciaron que no harán uso de la opción de compra debido a un factor económico, por lo que Angulo deberá volver a filas del Cruz Azul, dueño de sus derechos deportivos. El Atlético Mineiro de Brasil, del compatriota Juan Cazares, tiene interés en contar con el ariete de 24 años.

Vinicio Angulo y Djorkaeff Reasco – Dorados de Sinaloa (Ascenso MX)



Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, anunció que durante los próximos cinco años los ascensos y descensos en México fueron desactivados. En lugar del Ascenso MX se jugaría la nueva Liga Desarrollo.



Entre las estipulaciones de la nueva liga para promover el talento de las formativas, los clubes podrán contar con futbolistas con una edad tope de 23 años. Vinicio Angulo, goleador histórico del ‘Gran Pez’ con 40 goles, al tener 31 años no podría ser tomado en cuenta. El futuro de Djorkaeff Reasco tampoco es claro.