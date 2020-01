La creación del nuevo logo de la FEF tardó cinco meses y estuvo a cargo de la agencia Chola Ad

LEA TAMBIÉN

Para la agencia de publicidad Chola Ad, crear el nuevo escudo e imagen de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) fue todo un reto. El proceso inició hace cinco meses y se elaboraron más de 10 propuestas. Eso sí, todas fundamentadas en los elementos irónicos que representan al país y al balompié nacional. Durante ese tiempo se hizo investigaciones, análisis y estudios de trazos andinos, indígenas de la Amazonia y de la costa ecuatoriana.

Su elaboración fue un viaje por el interior del país, una expedición en búsqueda de rescatar las gráficas nacionales que puedan ser fácilmente identificables. Pero también se buscó que la nueva imagen sea plenamente futbolera y moderna, sin dejar a un lado el objetivo que presentó el cliente. La Ecuafútbol buscaba un cambio radical.



“El escudo de la Selección, para el futbolero, es como un símbolo patrio. Es la representación del fervor y pasión de los hinchas. Transformar eso fue un reto importante para la agencia y requirió un proceso largo de reuniones y bocetos”, dijo Dante Rosetto, el creativo y uno de los responsables en la elaboración del nuevo escudo de la FEF.

Dentro de nuestro nuevo escudo llevamos la garra manabita y su fuerza 💪🏽 a través de la silla #manteña, esa tenacidad y lucha incansable que los caracteriza, lo llevaremos en cada partido ⚽️



El equipo encargado en la transformación gráfica de la Ecuafútbol estuvo integrada por Marcelo astudillo, Emilio Silva, Fernando Gómez, Juan Carlos Narváez, George Yaguana, Rossetto, Paúl Carrión y Alejandro Jiménez. Fue un grupo multidisciplinario que trabajó incansablemente hasta darle una nueva identidad a una Federación, que según el brief presenrado por el cliente, estaba devaluada y no gozaba de la credibilidad de su consumidor final: el hincha.



“Yo no entendía bien la pasión que genera el fútbol en el país hasta que nos tocó hacer este trabajo. Me di cuenta de la importancia de este deporte en nuestra sociedad”, dijo Silva.

Fue un reto que se asumió con la responsabilidad y con conocimiento del lo que podía generar esta creativa y novedosa propuesta. Incluso el equipo ha compartido los memes que circulan en las redes sociales.



“Los hemos visto y estábamos listos para ello”, dijo Rosetto. Su equipo los ha aceptado con humor y también como críticas constructivas para su trabajo gráfico.

Para la elaboración del escudo hubo dos conceptos. En ambos la idea era manteMercado el cóndor como principal elemento representativo a la historia de la FEF.



“Tuvimos dos conceptos. El primero era el cóndor visto de forma lateral y el otro proceso encontramos esto de darle la vuelta a la primera F para graficar entre las letras este símbolo tan representativo. Eso sí, el cóndor siempre estuvo. Era el elemento fundamental que sí o sí debía estar”, explica Gómez.



El escudo, para los creativos, fue una evolución de la esencia del país. Buscaron las gráficas ancestrales. Hicieron un estudio de los trazos autóctonos de Ecuador y le dieron la vuelta hasta ubicar elementos representativos de cada rincón del país.



“El logo es una evolución de lo que representa la Selección para el Ecuador. Por eso está plasmado en la imagen la silla Manteña, el cóndor y los shuaras”, explica Silva.

Antes de iniciar de abstracción de estos elementos simbólicos del Ecuador usaron como parámetros los 'rebrandings' de otras Federaciones y de clubes.



“Tomamos cómo parámetro el soporte digital para que sea funcional en los medios web y en las nuevas tendencias de comunicación. Nos enfocamos en todos los rediseño que se han hecho en los últimos años”, dijo Rosetto.



Emilio Silva fue el que le dio los toques finales al trabajo de meses. El directorio de la FEF recibió tres propuestas definitivas y fueron ellos los que eligieron el escudo que ahora ya está plasmado en la Casa de la Selección y que acompañará a la Tri en eliminatorias.



El producto final no fue sometido a grupos focales, pero sí recibieron ayuda de personas cercanas al equipo creativo.



Juntaron a sus amigos más cercanos y les pidieron que dibujaran lo que ellos querían para el nuevo logo de la FEF. Ahí detectaron que los elementos base eran la bandera y el cóndor.