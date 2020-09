Novak Djokovic y Simona Halep mantienen su favoritismo para ganar el Masters 1000 de Roma

LEA TAMBIÉN

Los primeros cabeza de serie del Masters 1000 de Roma en categoría masculina y femenina, el serbio Novak Djokovic y la rumana Simona Halep, avanzaron este 16 de septiembre de 2020 a los octavos de final, al derrotar respectivamente a Salvatore Caruso y a Jasmine Paolini.

El número 1 del mundo Novak Djokovic superó 6-3, 6-2 al italiano Caruso en su primer partido desde su descalificación en el US Open, luego de haber golpeado con la pelota a una juez de línea. El cuatro veces ganador del torneo romano se medirá en la siguiente ronda con el ganador del duelo entre el serbio Filip Krajinovic y el italiano Marco Cecchinato.



"Extraño al público. Italia tiene una buena tradición de tenis, es raro, está muy tranquilo, espero que sea temporal", comentó 'Djoko' al finalizar su partido. En plena operación de lavado de imagen, el serbio se mostró más amable que nunca, con el árbitro cuando descendió de su silla para retirarle un punto que pensaba haber logrado, y con su adversario.



"Después de mi eliminación precoz en el US Open tuve tiempo de entrenarme. Hace una semana que entreno sobre tierra batida, así que está bien", añadió Djokovic, quien al igual que los ocho primeros favoritos no tuvo que disputar la primera ronda en Roma.



Horas antes, el argentino Federico Coria, 104 del mundo y hermano del que fuera finalista de Roland Garros en 2004 Guillermo Coria, se despidió este del Torneo de Roma al perder en segunda ronda ante el tenista local Matteo Berrettini (8 del mundo).



Coria, de 28 años, sucumbió en dos sets (7-5, 6-1) ante el cuarto favorito para hacerse con el Masters 1000 romano.



El cuadro femenino también contará con su primera favorita en octavos de final. La rumana Simona Halep derrotó a la italiana Paolini 6-3, 6-4. El Torneo de Roma, que se disputa sobre polvo de ladrillo, reparte USD 4 113 000 millones en categoría masculina y USD 2 098 290 millones en la femenina.