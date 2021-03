Novak Djokovic, el número uno del mundo, no jugará en Miami

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, anunció el 19 de marzo del 2021 que no disputará el Masters 1.000 de Miami que tiene previsto su inicio la próxima semana.

El balcánico, seis veces ganador de esta competición, la última en 2016, se une al español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer, que días atrás hicieron pública su renuncia a acudir a Florida.



"Queridos seguidores, lamento anunciar que este año no viajaré a Miami a competir. He decidido emplear este precioso tiempo para estar en casa con la familia. Debido a las restricciones necesito encontrar el equilibrio adecuado entre mi tiempo en casa y en el circuito", indicó en las redes sociales Djokovic.



El número uno del mundo, que no ha vuelto a las pistas desde que ganó el Abierto de Australia debido a una lesión muscular, retrasará su retorno a la competición a pesar de que, inicialmente, había fijado su vuelta en el Masters 1.000 de Miami que se disputará del 22 de marzo al 4 de abril, y continuar con el Masters 1.000 de Montecarlo y el torneo de Belgrado.