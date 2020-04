Novak Djokovic asegura que en el  2010 pensó en 'dejar el tenis'

LEA TAMBIÉN

El serbio Novak Djokovic, número 1 del ránking ATP, confesó el 29 de abril del 2020 que una década atrás, en 2010, estuvo a punto de dejar el tenis después de perder contra el austríaco Jurgen Melzer en los cuartos de final del Roland Garros.

"En 2010 perdí con Melzer en los cuartos de final del Roland Garros, lloré después de esa derrota. Era un momento negativo, quería dejar el tenis porque lo veía todo negro. Había ganado en Australia en 2008, era número 3 del mundo, pero no estaba feliz", reconoció Djokovic en una entrevista a la televisión "Sky Sport".

"Sabía que podía hacer más, pero perdía los partidos más importantes contra (el suizo Roger) Federer y (el español, Rafa) Nadal. Desde ese momento me liberé, me quité presión, empecé a jugar con más agresividad. Ese fue el cambio clave", agregó.



Tras ese momento negativo, Djokovic construyó una carrera repleta de éxitos, con 17 títulos Grand Slam y 34 títulos Masters 1000.



"La final de Wimbledon del año pasado contra Federer es junto a la final con Nadal en Australia 2012 el mejor partido he jugado. Desde el punto de vista técnico, la calidad de juego de Roger fue excelente. Yo jugué bien los puntos decisivos, no fallé nada en el desempate final, quizás por primera vez en mi carrera", dijo.

También se refirió a las opciones de reanudar la competición en esta temporada, con la ATP que indicó el 13 de julio como fecha de posible comienzo.



"Oficialmente la fecha para reanudar la competición es el 13 de julio, pero ya han cancelado un torneo WTA en Canadá. Hay que ver cómo va la situación en Estados Unidos, porque deberíamos ir allí en agosto. Si será menos peligroso, podremos reanudar la competición", afirmó.



"También podría ser que cancelen todos los torneos en América y que se reanuden los torneos en tierra batida en otoño", concluyó.