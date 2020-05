El Norte América tiene reclamos en la Ecuafútbol; un directivo revela que tenía un acuerdo con Francisco Egas cuando era dirigente de la U. Católica

LEA TAMBIÉN

Los papeles de los reclamos están en la Cámara del Estatuto del Jugador de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El Norte América, equipo de la Segunda Categoría, exige el cumplimiento del pago por USD 592 857 a la Universidad Católica. Un valor pendiente por la transferencia del delantero Jordy Caicedo al Vittoria de Brasil.

Estaba previsto una audiencia en la Cámara para tratar el reclamo del Norte América. Sin embargo, por la pandemia del covid-19 no se pudo realizar. Estaba programada para el 10 de marzo. En la demanda de 12 páginas que presentó el club porteño hay un párrafo cuestionando a Francisco Egas.



Así, en las páginas 11 y 12 del expediente se puede leer el reclamo que hay sobre la Católica. “Violó e incumplió el acuerdo firmado”, se denuncia, según Norte América. En el siguiente renglón está: “capítulo aparte merece el accionar del Club Demandado (U. Católica) más aún teniendo en cuenta que quien preside la FEF a partir de enero del año en curso (2019) es Francisco Egas”, se cuestiona.





No es el único reclamo. Según Marco Zambrano, directivo del club guayaquileño, también está en trámite un reclamo por un pago pendiente de la transferencia de Robert Arboleda, también de la Católica. En una entrevista con el programa Fútbol Sin Cassette, Zambrano contó la relación que tenía él cuando Egas era dirigente de la Católica. “Teníamos amistad con Egas (Francisco). Empezamos a trabajar juntos. Llevé a Católica a Jordy Caicedo, a los hermanos Hernández. Le armé todas las categorías. Le llevé a Robert Arboleda. Todo negocio hacíamos 50-50".



Y añadió: "Le di el dinero en el aeropuerto de Loja (a Arboleda). Le llevé el contrato a la Católica y teníamos un porcentaje mitad y mitad. Después, con el tiempo, este chico comienza a jugar y Egas nunca me dio el documento, pero tengo los mails”, dijo Zambrano (después de una hora y 14 minutos de entrevista).



Y prosiguió con el relato: “cuando (Católica) vende este chico a Sao Paulo, Egas me dice que no me va dar el 50% sino el 30%. No me daba. Después me dijo que no me daba el 30%, sino el 20%. Después me dijo que me daba USD 200 000, pero que yo tenía que darle 10 jugadores. Le dije: recuerda que tienes jugadores míos ahí (en Católica) que van a cumplir 18 años. Lo dejé limpio y me lleve todos los jugadores. No pagó lo de Arboleda y tampoco me quieren pagar lo de Jordy. Eso también está en la Federación”, dijo Zambrano.



Zambrano advirtió que de ser necesario llevará el documento a la FIFA o al TAS para que se cumpla con el pago de los valores pendientes.