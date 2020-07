Norberto Araujo reveló cuál fue la disputa con Jonatan Álvez cuando los dos jugaron en Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

Norberto Araujo, jugador histórico de Liga de Quito, reveló los detalles de lo que sucedió con Jonatan Álvez en el 2016. El delantero charrúa tuvo problemas con el DT Claudio Borghi que desencadenaron su partida de la 'U' y su llegada al Barcelona SC, donde ese año quedó campeón nacional.

Araujo fue claro. Con Álvez tiene una amistad, pero cuando el uruguayo estuvo en Liga de Quito hubo actitudes que no le gustaron. Incluso defendió a Borghi ante los medios que lo acusaban del problema.

“Tenemos una amistad con él, es muy buena persona, a veces dice cosas sin filtro”, aseguró Araujo en una entrevista con Área Deportiva.



El 'Beto', como llaman a Araujo, explicó que todo sucedió en la pretemporada del 2016. En un entrenamiento pidió permiso para salir antes para irse al dentista por un tratamiento de brackets.



“Antes de viajar a Colombia, en un entrenamiento, iban a tirar un córner y Álvez le dijo a Claudio que no podía cabecear porque tenía los brackets puestos. Borghi me miró a mí y me dijo ¿puede ser que dijo que no puede cabecear porque tiene brackets? Si no puede cabecear, no lo llevo a Colombia’. Hubo esa diferencia”, amplió el excapitán de los albos.



El exzaguero central también aseguró que Álvez cometió algunos actos de indisciplina. Incluso llegó a faltar a una práctica al retorno del club de Colombia.



“Álvez luego se enojó con Borghi y fue la discordia que toda la gente le caía a Borghi, pero la gente no sabía bien lo que había pasado. Volvimos de Colombia y Álvez había faltado al entrenamiento el lunes. Yo salté cuando la gente lo atacaba mucho a Borghi y sí me enojé porque cada vez que Álvez hablaba, no decía que tuvo una falta. Fue por ahí, por ese lado”, precisó.



Las declaraciones de Araujo ante la prensa fue lo que generó el distanciamiento entre los dos futbolistas. Al final, los dos hablaron y solucionaron los entredichos.



“Nunca fue autocrítico. No es profesional lo que hizo. Fue el único que tuvo permiso para revisarse los dientes en pretemporada. ‎El año pasado también tuvo algunas faltas. Todos se lanzan contra el profe y no debería ser así. En los entrenamientos decía que no podía cabecear por los brackets. Algo insólito, poco profesional”.