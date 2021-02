¿Dónde ver y qué novedades habrá en la Noche Blanca 2021 de Liga de Quito?

La dirigencia de Liga de Quito hizo un esfuerzo para continuar con la planificación y elaboración de la tradicional Noche Blanca. Con ayuda de auspiciantes, los albos preparan una presentación con show de fuegos pirotécnicos, músicos y fútbol.

Esteban Paz, directivo de los universitarios, confirmó que el evento será especial. La ausencia de los hinchas hará que la fiesta no sea completa. Sin embargo la afición podrá disfrutar del evento, porque será televisado.



¿Qué equipo será el rival?



Liga de Quito enfrentará al Macará de Ambato. Este duelo se concretó después de que ambos cuerpos técnicos pidieran un amistoso entre ambos como antesala del debut en la LigaPro. Pablo Repetto y Eduardo Favaro son amigos y han sido rivales desde el 2015, cuando el 'Lolo' dirigía a El Nacional y Repetto a Independiente del Valle.



¿A qué hora inicia el evento?

​

La fiesta iniciará a las 19:00. Empezará con un show de luces y juegos pirotécnicos. El cotejo ante los ambateños está pactado a las 19:30, aunque el horario del pitazo inicial pudiera variar en función del show y presentación de jugadores.

¡Se viene la gran fiesta alba! 🙌⚽

Con 📺 transmisión de todo el show para que la vivas desde tu casa sin perderte ningún detalle 👀.

¡Este 13 de febrero presentaremos al plantel albo para la temporada 2021 en una nueva #NocheBlanca ⚪🔴!#OrgulloYPasión pic.twitter.com/8V8rWe968Z — LDU Oficial (Desde 🏠) (@LDU_Oficial) February 8, 2021



¿Qué novedades habrá?



Se presentará a la plantilla, la camiseta y se dará la bienvenida a los nuevos jugadores y auspiciantes. Se estima que se juegue el cotejo con los dos uniformes. El primer tiempo será con la tradicional camiseta blanca y en el segundo con la alterna.



¿Qué jugadores nuevos serán presentados?



Liga ha fichado a dos extranjeros y se espera que en las próximas horas o días se concrete la repatriación de uno de los canteranos que fueron figura del equipo en el 2018.



Luis Amarilla (Paraguay)

Juan Cruz Kaprof (Argentina)

Anderson Julio (Ecuador). Las negociaciones de su fichaje están cerca de concretarse



También se presentarán los jugadores canteranos que subieron en esta pretemporada.



¿Podrán jugar ante Macará?



Está previsto que Amarilla inicie en esas fechas la fase final de su recuperación. El paraguayo no ha participado en los amistosos de pretemporada y se ha concentrado a trabajar en lo físico y en fisioterapia. Por su parte, Juan Cruz Kaprof pudiera tener algunos minutos. El argentino tenía previsto unirse al equipo este martes 9 de febrero del 2021.



Llegará sin ritmo, pero pudiera ser una opción de Repetto para jugar los últimos minutos y para que los hinchas vean sus cualidades en la cancha.



¿Y los artistas?



La dirigencia no ha revelado quiénes serán los encargados de poner la música en el estadio. Pero seguro habrá un espectáculo previsto para ese día. Se adelantó que la tarima estará ubicada en una de las generales y en una de las tribunas.



¿En dónde se podrá ver el cotejo?



Esteban Paz confirmó que el juego se podrá ver a través de las cable-operadoras CNT y Directv. Será un evento pague por ver.



¿Estarán todos los jugadores listos?



No todos estarán listos para este juego, pero sí para el inicio de la LigaPro. Lucas Villarruel se resintió de una lesión y está en recuperación. Amarilla igual se recupera.

​

El cuerpo médico espera que estén listos para el el primer cotejo del torneo local, ante el 9 de Octubre.