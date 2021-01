La Noche Amarilla se jugará sin público tras decisión del COE Nacional

El COE Nacional rechazó el pedido de Barcelona Sporting Club de que la Noche Amarilla se realice con la presencia de público, en las gradas del estadio Monumental de Guayaquil.

Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, declaró en días pasados que planteó al COE Nacional y a la LigaPro que se autorice, al menos, la presencia de un 30% del aforo de hinchas, en el Monumental, para el evento.



Sin embargo, el COE negó la petición tras una reunión que sostuvo este 14 de enero del 2021.



En el punto número cinco de la resolución del COE Nacional, que se publicó este 14 de enero por la tarde, el documento señala que "una vez conocido el informe de las Mesas Técnicas y Grupos de Trabajo que integran el COE Nacional" no se acogió la solicitud presentada para el desarrollo de la Noche Amarilla.



"Se mantiene vigente la prohibición de eventos públicos masivos, en virtud de la situación epidemiológica que atraviesa el país", señala la resolución.



La Noche Amarilla está prevista para el sábado 13 de febrero, en el estadio Monumental. Aún no se ha anunciado el equipo rival de los canarios para el evento.



Además, Barcelona ya tiene lista la indumentaria para la plantilla de jugadores, que se reforzó con la presencia de ocho refuerzos, que se anunció este 14 de enero del 2021.



El rueda de prensa, el directivo aseguró que Barcelona fue el primer equipo ecuatoriano en tener un protocolo para recibir a los hinchas. Además aclaró que como club no iban a presionar a las autoridades sanitarias.