El ‘Nine’ Kaviedes jugó cinco minutos en Cuenca, marcó un gol y salió expulsado

Jaime Iván Kaviedes tuvo un estreno agridulce este año en el Interbarrial de Indorfútbol, denominado el Mundialito de los pobres. El torneo anual es organizado por Amistad Club y se juega en el coliseo Mayor Jefferson Pérez, en Cuenca.

El ‘Nine’ refuerza al equipo de la Ciudadela Simón Bolívar y este martes 7 de agosto del 2018 jugó su primer partido. Ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo en el juego con San Marcos, anotó un gol de entrada y con seis minutos en la cancha fue expulsado, tras una agresión al rival. Tenía tarjeta amarilla, pero el árbitro le exhibió roja directa.



El exseleccionado nacional no asistió a la inauguración ni tampoco al primer partido de su conjunto por encontrarse detenido debido a una deuda pendiente en el pago de una pensión alimenticia. El exfutbolista de 40 años ya jugó el Mundialito de los pobres el año pasado con el mismo plantel.



Pese a la expulsión de Kaviedes, su equipo ganó 9-2 a San Marcos y clasificó a octavos de final del torneo. El ‘Nine’ salió de la cancha del coliseo cuencano con la reprobación de los seguidores de San Marcos por su actitud ante el rival. “Fuera, fuera, fuera”, gritaron desde los graderíos. Hubo más de 2 000 espectadores.