Nicolás Queiroz: 'En el Emelec 2020 hubiera tenido más libertad'

Nicolás Queiroz, jugador de la Liga de Portoviejo, recordó su paso por Emelec y Guayaquil, donde vivió algunas anécdotas. También asegura que con el modelo de juego que tienen actualmente los azules del DT Ismael Rescalvo, hubiera tenido más libertades con el esférico.

De su paso por el Puerto Principal recordó los temblores que sucedieron en el 2018. Una situación que lo puso nervioso. Incluso aseguró que una vez tuvo que quedarse en su auto a dormir.

“Los temblores no me gustan para nada, hubo uno fuerte en Guayaquil en 2018, bajé del condominio donde vivía y me quedé 30 minutos abajo. Cuando subí, de nuevo se vino otro temblor y ahí me quedé a dormir en el auto. Y al día siguiente, a entrenar”, confesó Nicolás Queiroz en La Radio Redonda de Guayaquil (99.3 FM).

Sobre el estilo de juego de Emelec, el jugador de 'La Capira', aseguró que con el equipo azul del 2020 tendría más oportunidades.



“Yo creo que sí hubiera funcionado mejor en este Emelec. Hubiera tenido más libertad o capaz ahora digo eso, me dan libertad y no funciona”, complementó.

Sobre el uso de las mascarillas a la hora de jugar, aseguró que no está enterado al respecto, pero consideró que sería incómodo.

"Veo complicado que el fútbol vuelva a corto plazo. El tema de la mascarilla no sé cómo debe ser, pero seguro ha de ser incómodo”, dijo el jugador.