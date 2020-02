El DT del PSG critica la fiesta de sus futbolistas tras perder con el Dortmund

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El entrenador del París Saint Germain PSG, Thomas Tuchel, criticó al grupo de jugadores que participaron en una fiesta el pasado jueves 20 de febrero del 2020, dos días después de que el equipo sufriera una derrota en Dortmund que compromete sus opciones de continuidad en la Liga de Campeones.

"No estamos contentos con la imagen de la fiesta", dijo el técnico en conferencia de prensa, en relación a la celebración de cumpleaños del uruguayo Edinson Cavani y los argentinos Mauro Icardi y Ángel di María, en la que participaron casi todos los miembros de la plantilla.



Tuchel confesó estar 'sorprendido' por la difusión en las redes sociales de imágenes de la celebración, en las que se pudo ver bailando sin camiseta a Cavani, Leandro Paredes y Keylor Navas, junto a un fogoso Neymar.

Cavani, Keylor Navas y Neymar anoche en la fiesta de cumpleaños de Edi, Di María e Icardi en el PSG. Al final, el uruguayo: “Vamos carajo, así se gana la Champions.” 🤔 pic.twitter.com/igxoFz7aHZ — Dosis Futbolera (@Dosis_Futbolera) February 21, 2020



El entrenador pareció morderse la lengua cuando respondió a las preguntas sobre ese festejo: "Me sorprendió por la tarde ver ese vídeo. Hemos hablado en el vestuario. Tiene que quedarse dentro. Era un día libre, era su vida privada, pero hemos hablado y lo que hemos dicho tiene que quedarse dentro (...) No voy a dejar de dar mi opinión al grupo".



El festejo fue un nuevo capítulo de los problemas que arrastra en PSG, que saltaron a la palestra tras la derrota 2-1 contra el Borussia en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Tuchel, que con anterioridad había criticado la celebración del cumpleaños de Neymar, tuvo que responder también a las críticas del brasileño tras el partido, cuando aseguró que el club no le dejó jugar los encuentros anteriores por una lesión que él negó sufrir.