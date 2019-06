Neymar declara por difusión de fotos íntimas de la mujer que lo acusa de violación

LEA TAMBIÉN

En el último episodio de un escándalo que parece sumar sorpresas a diario, Neymar presentó su testimonio la noche del jueves 6 de junio del 2019 ante la policía de Rio de Janeiro por haber difundido imágenes íntimas de la mujer que lo acusa de violación, con el fin de defender su inocencia.

Tras rendir testimonio por más de una hora, el futbolista de 27 años, salió con ayuda de muletas de la Ciudad de la Policía y agradeció el apoyo de sus seguidores ante la prensa.



“Solo quería decir que me sentí muy amado y quería agradecer el cariño de todos”, afirmó el brasileño, sin responder las preguntas de periodistas.



Neymar había entrado en silla de ruedas a la Ciudad de la Policía, debido a la lesión el el tobillo derecho que sufrió el miércoles 5 de junio durante el partido amistoso entre la selección de Brasil y Catar, que le obligará a perderse la Copa América que arranca la próxima semana en su país.



Intentado probar su inocencia, Neymar divulgó el sábado 1 de junio en Instagram la conversación e imágenes íntimas que compartió por Whatsapp durante dos meses con la brasileña Najila Trindade Mendes de Souza, quien un día antes lo acusó de haberla violado a mediados de mayo en un hotel de París.



“Vinimos a prestar testimonio para aclarar todo lo que era debido. Confiamos plenamente en que vamos a probar la inocencia de mi cliente. El proceso está bajo secreto de sumario, pero [Neymar] dio todas las aclaraciones”, indicó la abogada del atleta, Maira Freitas, a la salida de la audiencia en Rio.

Neymar es investigado por la denuncia de violación en París. Foto: AFP



Neymar afirma que es inocente y que cayó en una “trampa” con fines de extorsión, pero la divulgación de imágenes intímas sin consentimiento es considerado un crimen con pena de hasta cinco años en Brasil.



Poco antes del amistoso contra Catar, la acusadora rompió su silencio en una entrevista con la televisora SBT, ante cuyas cámaras reiteró que fue forzada por el jugador a tener relaciones sexuales sin preservativos y de forma violenta. “Fui víctima de violación”, afirmó.



Este viernes, Najila Trindade Mendes de Souza debe presentarse ante una comisaría de Sao Paulo, en el marco del las acusaciones de violación.



Incertidumbre



El miércoles, Brasil vivió una jornada que llevó al paroxismo una temporada en la que 'Ney' se hizo notar más por sus lesiones y polémicas que por éxitos futbolísticos.



Tras las declaraciones de la joven que lo acusa, Neymar tuvo que salir renqueando de la cancha a los 17 minutos del amistoso que Brasil le ganó 2-0 a Catar en Brasilia.

La modelo brasileña Najila Trindade Mendes de Souza denunció a Neymar por violación. Foto: AFP



El diagnóstico indicó una “rotura de ligamentos en el tobillo derecho”, y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aclaró que “debido a la gravedad de la lesión, no tendrá condiciones físicas ni tiempo de recuperación suficiente para participar en la Copa América Brasil 2019”.



El Paris-Saint-Germain anunció que en las próximas 72 horas Neymar será evaluado por el departamento médico del club francés para definir el proceso y tiempo de recuperación.



La rehabilitación del jugador más caro del mundo irá a la par con una batalla judicial en la que su imagen podría verse perjudicada, tanto ante sus millones de seguidores en las redes sociales como ante las empresas que lo patrocinan.



La jornada del miércoles aún agregó un capítulo sombrío a esta historia, con la difusión parcial en las redes de un video que registra un supuesto segundo encuentro entre Neymar y Najilda Trindade en un hotel de París. El fragmento, de un minuto, muestra a la mujer alterarse y golpear a Neymar al tiempo que le acusaba de haberla agredido” y dejado “sola” la noche anterior.



¿Viene la calma?



El astro publicó este jueves en Instagram una foto de su tobillo hinchado con la leyenda: “Después de la tempestad viene la calma...”. Sin embargo, no está claro que la calma vaya a llegar.



En todo caso, 'Ney' deberá salir de un período marcado por agresiones y sanciones por indisciplina, después de su flojo desempeño en el Mundial de Rusia-2018.



Pero ahora está lesionado y se enfrenta a la posible pérdida de patrocinadores como Nike, que ha manifestado “preocupación” por el futuro de Neymar.



Desde que estalló el escándalo el sábado, Brasil no habla de otra cosa.



Dos abogados dejaron el caso de Trindade, que ahora trabaja con un tercer defensor, Danilo Garcia Andrade, quien denunció este jueves 6 de junio que su cliente recibe “amenazas” y que le ha sido muy difícil “asimilar que aquella situación, que estaba viviendo, era de hecho una violación” .



Desde Argentina, el presidente brasileño Jair Bolsonaro se pronunció de nuevo sobre el caso. “Por lo que vi hasta ahora, Neymar es inocente, si ves el contexto allí, de ella (Trindade) atravesando el Atlántico, ella hizo esa entrevista diciendo que fue allá para hacer el amor con él”, dijo el Mandatario durante una visita en Buenos Aires.