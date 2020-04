Nassib Neme: "Emelec reconoce al señor Jaime Estrada como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol"

LEA TAMBIÉN

El presidente de Emelec, Nassib Neme, opinó sobre el momento actual del fútbol ecuatoriano. Después de que el Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) removiera a Francisco Egas de la presidencia a tercer vocal. Neme también argumentó cuales son las razones para que el club eléctrico junto a Barcelona convoquen a un Congreso Ordinario.

Este martes 28 de abril, Neme habló en la Radio Redonda de Guayaquil. Allí dio su opinión del momento. ​"Emelec tomó nota de los acontecimiento que sucedieron en la FEF el mismo viernes 24 de abril. Tuvimos una reunión breve entre directivos azules, pedimos necesario un Congreso Extraordinario, para legitimar el suceso, ya que creemos que se actuó de forma legal”, manifestó Neme.



Dio detalles sobre cómo se maneja el tema. "Revisamos el reglamento y la decisión del Directorio totalmente reglamentaria, igualmente un Congreso Extraordinario, no solo dejaría claro muchas preguntas, sino también que ayudaría a que todos participemos. Una forma de poder concluir para tener claro la situación (FEF), es mediante un Congreso, para poder legitimar, y dejar ya a un lado este tema que afecta al fútbol nacional”.



Abiertamente dejó clara su postura: "como Emelec, visto lo de Jaime Estrada que fue posesionado como presidente, nosotros le hemos dado la bienvenida, Emelec reconoce al señor Jaime Estrada como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol”, dijo.



¿Cómo está su relación con Francisco Egas? "Nunca personalizo controversias, ni tampoco me creo capaz de calificar el rendimiento de un dirigente y sobre todo de la FEF, porque he estado alejado de esta situación, no he estado al corriente del día a día, como club, nos hemos sentido obligado a pedir un Congreso”, señaló.



Con respecto al fútbol femenino señaló que: "no soy machista, pero el fútbol que mueve la economía a nivel mundial es el fútbol masculino profesional, es como el motor de un auto, sin ello nada se mueve. Ante la situación por el covid-19 hay que cuidar al fútbol masculino que es lo importante por ahora", concluyó.