Neisi Dajomes lamenta no recibir apoyo al cien por ciento de las autoridades 

Los días y entrenamientos de la pesista ecuatoriana Neisi Dajomes se debaten entre los sueños por alcanzar una medalla olímpica en Tokio de este año y las desatenciones de las autoridades competentes, señaló este sábado 11 de enero del 2020 a Efe la deportista.

"Se podría decir que ya estoy clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero debo completar el número de competiciones en base al reglamento, pero también lamento que hasta este momento no se nos asista como debería ser", dijo.



En su primer año como deportista de la categoría senior, Dajomes superó "las pruebas más complicadas", pero le quedan dos más para completar con el reglamento de competición y de clasificación.



"Estaré concentrada durante un mes en España, luego regresaré para un Sudamericano que será en marzo en Colombia y después en un Panamericano de República Dominicana, en abril, con lo que cerraré las competiciones previo a los Juegos Olímpicos", expresó.



Dajomes, que ganó el oro en la competencia de levantamiento de pesas 76 kilos femenino en los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, lamentó no recibir el apoyo al cien por ciento. "Estamos en un año olímpico, a pocos meses de la participación, y hasta hoy no contamos con todo ese apoyo. De hecho necesitamos de un fisioterapeuta, de un masajista, no se nos ayuda, por lo que es lamentable no contar con el apoyo del gobierno".

Neisi Dajomes durante los Juegos Panamericanos el 29 de julio del 2019. Foto: Twitter @ECUADORolimpico ·

La levantadora de pesas precisó que cerró el año pasado en el sexto puesto del escalafón mundial, pero dentro de su categoría de los 76 kilos, lo hizo en el tercer puesto a nivel mundial.



Dajomes indicó que "a nivel de América tengo una gran rival de Colombia, de México, de Estados Unidos, la campeona mundial de Corea, de China, por lo que esta fuerte la competición, pero nos estamos preparando para llegar de la mejor manera a Tokio".

La deportista debutó con 18 años en unos Olímpicos, en los de Río de Janeiro de 2016, por lo que con esa experiencia y con su actual preparación aspira llegar en su máximo nivel a Tokio.



Dajomes insistió en que tanto por parte de la Secretaría del Deporte como de la Federación Ecuatoriana de Halterofilia, "nos sentimos como a un lado de ellos, siempre hacemos nuestra preparación donde nosotros creemos que es más conveniente para dar los mejores resultados".



Y añadió que siente que "nunca ha habido esa unión, siempre ha habido como esa traba. Ahora sí estamos necesitando de fisioterapeuta, masajista y nutricionista, todo el equipo multidisciplinario que tienen la mayoría de los otros deportistas o al menos en otros deportes, que lamentamos no haya en levantamiento de pesas".



"No se nos apoya, siendo el levantamiento de pesas uno de los deportes que más ha dado al país en los últimos tres años. No tenemos ese apoyo que deberíamos tener", se quejó.