La NBA expulsa a jugador de Rockets de Disney World por visita no autorizada

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El jugador de los Houston Rockets Danuel House Jr. tuvo que abandonar la sede del final de temporada de la NBA en Disney World después de que una investigación determinara que recibió una visita no autorizada en su habitación de hotel.

Según un comunicado emitido por la NBA el viernes, la investigación se abrió por "violación de los protocolos de salud y seguridad" establecidos en el campus de Disney World para resguardar a la competición del coronavirus.

La investigación determinó que "Danuel House tuvo un huésped en su habitación de hotel durante varias horas el 8 de septiembre que no estaba autorizado a estar en el campus", señaló.



"House se va del campus de la NBA y no participará con el equipo de los Rockets en otros partidos esta temporada", reportó la NBA, que durante la investigación impidió que el alero suplente participara en la actual semifinal de Conferencia Oeste entre los Rockets y Los Angeles Lakers.



"No se encontraron pruebas de que otros jugadores o personal tuvieran contacto con el huésped o estuvieran involucrados en este incidente", concluyó.

Según reportó el medio digital The Athletic, la NBA investigaba la posible visita "inapropiada" a la habitación de House Jr. de una mujer, que forma parte del equipo que aplica las pruebas de coronavirus en el campus.



La mujer, que habría pasado varios puntos de seguridad, habría permanecido en la habitación desde la noche del lunes hasta las primeras horas del martes.

Siempre según las fuentes de The Athletic, la mujer no mencionó en su declaración el nombre de House Jr. pero sí el de su compañero Tyson Chandler, que finalmente fue exonerado y ha podido seguir jugando con su equipo.



House Jr. en cambio, fue dado de baja por "motivos personales" en el tercer y cuarto partido de la serie, que fueron ganados por los Lakers, que dominan la eliminatoria por 3-1 y avanzarán si ganan el quinto juego del sábado.



Aunque no es titular, la baja de House Jr. es significativa para los Rockets ya que suele ser su primera arma desde su corto banquillo.



En la primera ronda ante los Oklahoma City Thunder, el alero jugó 33 minutos por juego con promedios de 12,9 puntos, 2,3 triples y 6,1 rebotes.