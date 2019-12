Gran actuación de James Harden en la victoria de los Rockets en la NBA

LEA TAMBIÉN

El astro James Harden volvió a sobrepasar los 40 puntos al anotar 44 con 10 rebotes y los Houston Rockets vencieron en la noche de este sábado 28 de diciembre del 2019 en la NBA a los Brooklyn Nets con un marcador de 108-98.

Houston construyó una gran ventaja tempranera y resistieron después un rally tardío del quinteto neoyorquino.



Los Rockets han ganado cinco de los últimos seis juegos, con su única derrota en el tramo en un sorprendente revés ante los Warriors el día de Navidad.



Los Rockets, que lideraron por hasta 22 puntos, tenían una ventaja de cinco tantos antes de que Austin Rivers anotara todos sus puntos en una ofensiva de 5-2 que aumentó la ventaja a 104-96 con aproximadamente 2 y 1/2 minutos por jugar.



Spencer Dinwiddie agregó una bandeja para los Nets después de eso, pero Harden encestó un triple con menos de un minuto para estirar la ventaja a 107-98.

El también astro Russell Westbrook y Taurean Prince fueron expulsados a unos 20 segundos del final cuando comenzaron a gritarse después de que el segundo cometiera una falta sobre el primero.



Los Nets fueron liderados por Dinwiddie, quien tuvo 17 puntos y 11 asistencias, así como también 16 tantos cada uno de Prince y Jarrett Allen, pero perdieron su segundo partido consecutivo.



Una gran carrera de los Nets les permitió tomar después una ventaja de un punto cuando quedaban aproximadamente nueve minutos, pero Houston finalmente reafirmó su ofensiva.



Los Rockets utilizaron una ofensiva de 10-2, con cuatro puntos cada uno de Harden y Westbrook, para irse arriba 99-92 con unos cuatro minutos por jugar.



Westbrook tuvo 23 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, y Rivers agregó 14 tantos saliendo de la banca.



Brooklyn anotó 14 puntos seguidos en los últimos minutos del tercer cuarto y los primeros del cuarto y último parcial para cortar la ventaja a 88-86 con aproximadamente 10 minutos restantes.

Buttler destaca por Miami



En Miami, el astro Jimmy Butler efectivizó un tiro libre con 2,3 segundos por jugar del tiempo extra y el Heat volvió a lograr otro dramático triunfo en días consecutivos al vencer 117-116 a los Filadelfia 76ers.



Butler terminó con 25 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias para Miami, que mejoró el mejor récord local de la NBA en la temporada a 15-1 y regresó al segundo lugar en la Conferencia Este.



El dominicano Al Horford le cometió una falta cuando trató de saltar por la delantera, Butler falló el primer tiro pero encestó el segundo para sellar el triunfo.



Miami obtuvo una victoria de un punto por segunda noche consecutiva, luego de superar a Indiana en casa el viernes.

Filadelfia perdió por uno por segunda noche seguida, luego de caer en Orlando el viernes, es la primera vez que los Sixers han perdido juegos consecutivos por un solo punto desde el 25 y el 27 de enero de 1995.



El estelar camerunés Joel Embiid terminó con 35 puntos y 11 rebotes para Filadelfia, que ha perdido 10 de sus últimos 14 encuentros en la carretera.



El ex guardia del Heat Josh Richardson tuvo 17 puntos en su primera vez de regreso a Miami, y el australiano Ben Simmons totalizó 15 puntos y 11 asistencias.



El armador esloveno Goran Dragic anotó 19 tantos, mientras que Tyler Herro y Duncan Robinson 16 cada uno por Miami.



En otros resultados, Denver Nuggets a Memphis Grizzlies 119-110, Toronto Raptors a Boston Celtics 113-97, New Orleans Pelicans a Indiana Pacers 120-98, Chicago Bulls a Atlanta Hawks 116-81, Cleveland Cavaliers a Minnesota Tomberwolves 94-88, New York Knicks a Washington Wizards 107-100, Dallas Mavericks a Golden State Warriors 141-121 y Milwaukee Bucks a Orlando Magic 111-100.