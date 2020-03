LeBron James retira su amenaza de no jugar partidos de NBA sin público por el covid-19

LEA TAMBIÉN

La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, retiró este martes 10 de marzo de 2020 su amenaza de no jugar partidos a puerta cerrada si la NBA lo decidiera como medida de prevención frente al avance del coronavirus.



“Evidentemente estaría muy decepcionado si no están los aficionados, porque es para ellos que juego. Yo juego para mi familia y mis aficionados” , dijo LeBron preguntado por la prensa sobre su posición frente a la posibilidad de partidos sin público.



“Pero al mismo tiempo tienes que escuchar a las personas que siguen lo que está pasando y si ellos sienten que lo mejor para la seguridad de los jugadores, la seguridad de la franquicia y la seguridad de la liga es un cambio, entonces vamos a escucharles”, agregó 'King' James.



El cuatro veces MVP de la liga alegó que el viernes, cuando dijo tajantemente que él no jugaría a puerta cerrada, desconocía que esa opción era una de las que se barajaba para proteger a jugadores y aficionados de posibles contagios.



“Cuando fui preguntado si jugaría sin aficionados, no tenía idea de que realmente había una conversación a puerta cerrada sobre este virus en particular” , explicó.



“¿Jugar partidos sin aficionados? No, es imposible. Yo no juego si no hay aficionados (...) Nunca lo he hecho desde que empecé mi carrera. Esto no es Europa” , dijo el viernes LeBron cuando se le mencionaron medidas que se han tomado en eventos deportivos de ese continente.



Por el momento, ninguna liga deportiva profesional de Estados Unidos ha suspendido un partido o cerrado el acceso al público, pero la NBA pidió la semana pasada a sus equipos que preparen planes de contingencia por si se debe jugar a puerta cerrada.



El lunes, la NBA también emitió un comunicado conjunto con las ligas de béisbol (MLB) , fútbol (MLS) y hockey sobre hielo (NHL) para anunciar que no permitirán el acceso a los vestuarios de los jugadores a personal considerado no esencial.



A partir de este martes y de manera temporal, los periodistas que cubren la liga ya no pueden entrevistar a jugadores en los vestuarios y deben permanecer a una cierta distancia de ellos en los puntos establecidos para las conferencias de prensa.



En Estados Unidos se han registrado, por ahora, 804 contagios y al menos 28 muertes por el virus, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.