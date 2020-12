Nazareno Bazán volvería a Vélez tras finalizar su contrato con Católica

Nazareno Bazán tendría los días contados en la Universidad Católica. El argentino llegó como gran figura, pero fue relegado a la suplencia. El DT Santiago Escobar no lo ha considerado para los últimos juegos en el once titular. Además, su contrato está por expirar.

El argentino deberá regresar al fútbol de su país. Vélez, dueño de su derechos deportivos, lo espera cuando su contrato finalice con el cuadro Camaratta.



"Tengo contrato hasta el 31 de diciembre, y de ahí debo volver a Vélez Sarsfield. Con Vélez tengo dos años más de contrato. No me voy contento, pero si conforme por lo que hice y los goles que marqué. Fue mi primera experiencia fuera de mi país", dijo Bazán.



En esta temporada ha jugado 22 partidos, de los cuales solo fue titular en tres. Marcó seis goles. Por eso asegura que su año no fue del todo bueno desde las estadísticas.



Sin embargo el delantero está comprometido con el objetivo del club. Buscará, hasta el final del campeonato, alcanzar el cupo a la Copa Libertadores.



Este sábado 5 de diciembre, en el denominado clásico universitario ante Liga de Quito, buscará ganarse un espacio en el equipo.



"Jugar contra un equipo grande de Ecuador siempre me entusiasma. Ambos estamos peleando por la etapa. Queremos pelear hasta el final porque tenemos con qué hacerlo. Hay un buen plantel, si estamos unidos, a cualquier equipo le va a hacer muy difícil ganarnos".



El DT 'Sachi' Escobar no podrá contar con algunas de sus figuras. Hay lesionados y suspendidos. Andrés Oña está suspendido con roja, Walter Chalá todavía está en recuperación. Por su parte, Hernán Galíndez y Andrés López aún no tiene el alta médica. Facundo Martínez está cargado muscularmente y no jugará ante los albos.