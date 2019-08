La nadadora ecuatoriana Sara Palacios va en busca de la Triple Corona en Nueva York

LEA TAMBIÉN

Sara Palacios va en busca de conquistar Manhattan, el río Hudson y la Triple Corona. La nadadora quiteña, que el año pasado cruzó el Canal de la Mancha, realizará la travesía de 44 kilómetros el 31 de agosto del 2019, desde las 07:40, al pie de la simbólica estatua de la Libertad, en Nueva York.

En este nuevo reto, nadará alrededor de la isla de Manhattan. Regresará al mismo punto en aproximadamente 8 horas. “Las condiciones son diferentes. En el Canal de la Mancha (entre Inglaterra y Francia) la distancia fue de 42 km y lo hice en 13 horas. Esta vez, la corriente de los ríos puede ayudar en ciertos tramos”, dijo Sara Palacios, quien viajó el miércoles 28 de agosto a Estados Unidos.



Hace seis semanas completó la travesía en el Canal de Catalina, en California, donde nadó 36 km. “Hablamos de un trayecto diferente, porque en las dos ocasiones anteriores lo hice en mar abierto, esta vez serán tres ríos (Harleem, Queens y el Hudson), cuya temperatura se prevé estará a 24 grados centígrados. Tengo un límite de 10 horas para terminar el recorrido, por cuestiones de seguridad, según la organización”.



Esa temperatura podría ocasionar deshidratación en el nadador o sofocamiento, dos eventualidades que Sara espera no aparezcan. “Desde diciembre, cuando confirmaron mi inscripción en esta maratón, estoy preparándome. Es una travesía icónica, porque si logro completarla recibiré la Triple Corona, título que entrega la Federación Internacional de Aguas Abiertas a quienes realizan con éxito los cruces del Canal de la Mancha, Santa Catalina y Manhattan”.



La Triple Corona es una hazaña que la han conquistado 200 nadadores en el mundo y Palacios podría ser una de las cinco sudamericanas.

La travesía del sábado tiene otras particularidades. Por ejemplo, los organizadores permiten que, por una hora, nade acompañada de una persona. Sara Palacios eligió a su hermano Santiago, quien fue nadador de alto rendimiento cuando era adolescente. “La semana pasada estuvimos con Santiago en el San Pablo, luego de muchos años volvió a nadar en el lago, y estoy feliz de que me haya acompañado durante esa hora. Me ayudará a marcar el ritmo, a motivarme para completar el objetivo”.



Será la primera vez que se lance al agua con otros 15 nadadores. Antes lo hizo sola. En este grupo están deportistas de India, Estados Unidos, México y Eslovenia, que fueron aceptados por la organización por su trayectoria. “Solo en la partida estaremos juntos, porque luego cada uno nadará junto a su bote guía, donde estará el juez para certificar que la travesía se completó según el reglamento”.



Quiere nadar a un promedio de 5 km por hora, lo que le ayudará a completar la travesía en el tiempo de 8 horas y 30 minutos. Desea aprovechar la corriente a favor en algunos tramos. “Eso no sucedió en Santa Catalina, por ejemplo, donde nadé a 3,5 km por hora”.



La experiencia que le dejó su paso por el Canal de la Mancha le ha permitido encarar con mayor seguridad los objetivos de este año. “Hay tranquilidad porque las crisis son mentales y no físicas. Sé que puedo sobreponerme, sin embargo no me confío porque cada desafío es distinto”. Una de sus motivaciones en esos momentos de lucha entre el cuerpo y la mente es recordar todo el entrenamiento realizado. “Hemos cumplido con todos los ciclos de preparación y estamos en condiciones de completar. Eso nos da seguridad”.



Si Sara Palacios logra completar la Triple Corona habrá dado un gran paso en su Proyecto Siete Mares, que incluye nadar en el Canal del Norte (entre Irlanda y Escocia), el estrecho de Cook (Nueva Zelanda), el canal de Molokai (Hawai), el estrecho Tsugaru (Japón) y el estrecho de Gibraltar (España-África).