Doménica Solano irá a Suiza para perfeccionar la técnica de natación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Doménica Solano confía en mejorar su técnica y con ese propósito viajará el próximo 16 agosto del 2019 a Lausana, Suiza, aceptando la invitación de un club europeo. Ella, por sus éxitos nacionales, está considerada entre las mejores nadadoras de estilo espalda del país.

La seleccionada lojana de 18 años siempre se enfrentó a contrincantes de mayor edad en sus nueve años como nadadora. A los 14 años se estrenó en un Mundial Junior en Singapur, donde encaró a rivales de hasta 18 años. Esa experiencia la define como inolvidable.



Con 16 años compitió en los Juegos Bolivarianos 2017, un año después participó en los Sudamericanos 2018. Del 2 al 3 de agosto intervendrá en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, en 50 y 100 metros espalda, y 50 m mariposa.



Ella está convencida que los mejores resultados internacionales los conseguirá a lo largo del siguiente ciclo olímpico y con ese desafío quiere prepararse en Europa. “Mi sueño es ser medallista en los Juegos Olímpicos del 2024, pero no descarto ir a Tokio 2020”.



En los dos últimos meses ha tenido una agenda apretada por sus jornadas de entrenamiento y por los estudios en la Unidad Educativa Antonio Peña Celi. Allí, el próximo 25 de julio recibirá el título de bachiller y el 16 de agosto viajará a Lausana, en donde será acogida por sus tíos. “El club europeo me invitó y por eso no tendré que pagar nada”.

‘Dome’, como la llaman sus amigas, siempre está sonriente. Aprendió a nadar a los cinco años con la guía de su hermano Andrés (ahora de 27 años). Sin embargo, desde los nueve años se entrena de manera sistemática con el técnico quiteño Richard Sandoval.



La locuaz y cordial nadadora define a Sandoval como su segundo padre porque la ayudó a formarse con disciplina. Ella, el 2018, ganó 4 medallas de oro y 1 de plata en la Copa del Pacífico. Este año batió tres récords nacionales, en 50 y 100 m espalda, y 50 m mariposa.



El estratega recuerda que empezó a trabajar con Doménica en marzo del 2010. Han pasado nueve años y está optimista con el futuro de su dirigida. Él irá a Lausana para acompañarla hasta que se acople al clima y al huso horario. La nadadora permanecerá un año.



Sandoval recuerda que su dirigida empezó batiendo un récord nacional en la categoría 9-10 años. De allí ha ido batiendo sus propias marcas y tiene más de 15 récords nacionales en 50, 100 y 200 m, en los estilos libre, mariposa y espalda.



Sus padres: Víctor Solano y Marcela Ocampo le inculcaron el deporte. Ellos practicaron atletismo y baloncesto.