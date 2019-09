David Castro y Samanta Arévalo ganaron la travesía al lago San Pablo

LEA TAMBIÉN

David Castro y Samantha Arévalo ganaron la travesía al lago San Pablo, la principal prueba de aguas abiertas en Ecuador, que se realizó este sábado 7 de septiembre del 2019 con la presencia de 300 nadadores.

“Estoy feliz porque se cumplió la estrategia de carrera. Me mantuve con el grupo hasta el segundo kilómetro, luego aceleré el ritmo para ir superando rivales y lograr el primer lugar”, dijo David Castro. El azuayo irá en un mes a Catar para representar a Ecuador en los Primeros Juegos Olímpicos de Playa junto Samantha Arévalo y David Farinango.



Samantha Arévalo logró su tercera victoria en las aguas del San Pablo. “Esta travesía es una competencia que me ayuda mucho a mi preparación. Como es en la altura, se complicó un poco”, dijo la nadadora nacida en Morona Santiago.



El azuayo Iván Enderica, quien ha ganado en 11 ediciones no pudo desempatar la igualdad que mantiene con el guayaquileño Gregory Fuentes también con 11 victorias. Sin embargo, mantiene su récord de 39 minutos y 43 segundos para cubrir los 3 550 metros, que lo consiguió en el 2010.