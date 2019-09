Nassib Neme pide paciencia ante la crisis de Emelec

LEA TAMBIÉN

El entrenador Ismael Rescalvo decidió que los jugadores de Emelec se entrenen a puerta cerrada, durante esta semana (desde el 26 de agosto al 1 de septiembre del 2019). Prefirió que se mantengan en un ambiente de privacidad, antes de su partido ante Guayaquil City, por la LigaPro.

El club lleva siete partidos sin ganar, entre el Campeonato y la Copa Ecuador, algo que genera malestar entre sus aficionados, con críticas en los graderíos y en las redes sociales.



Federico Rabascall es el líder de la barra Boca del Pozo. Indica que el rendimiento de los jugadores es la principal razón para que el club ocupe el décimo puesto de la tabla de posiciones, fuera de la zona de clasificación a los ‘play offs’, donde se definirán a los equipos finalistas por el título.



“A la plantilla de Emelec se le puede y se le debe exigir mucho más. No hay que desviar el tema con pretextos de problemas en el camerino”, dijo el aficionado, quien lidera la barra organizada del club guayaquileño.



Según Rabascall, la afición y los socios tienen derecho de exigir un mejor rendimiento. Aclaró que esta presión no debe llegar a la violencia. En abril, la barra acudió al complejo de Samanes y colocó carteles, donde pidió que los jugadores mejoren su nivel.



“El equipo ha ‘involucionado’, no hay nada de juego colectivo y los niveles individuales están en picada”, dijo Rabascall. Durante el último partido en el Capwell, la afición gritó a los jugadores y al DT.



Rescalvo llegó en mayo al club para reemplazar a Mariano Soso. Sin embargo, el DT español no ha logrado llevar al plantel a los primeros lugares. Con él, el equipo solo ha ganado 13 de 36 puntos posibles.

Esta temporada, los eléctricos perdieron tres partidos seguidos de local por primera vez en su historia. Cayeron ante Deportivo Cuenca, Delfín e Independiente, rivales directos en su objetivo de clasificarse a la etapa final.



Pese al malestar de la afición, la directiva de Emelec maneja una postura de paciencia y tranquilidad. El presidente Nassib Neme evita hablar de una crisis y destaca lo que para él han sido triunfos en el 2019.



“En la Libertadores avanzamos hasta octavos, ganamos como visitantes en Brasil y Argentina. En la Copa Ecuador tenemos que remontar un gol de diferencia y en la LigaPro faltan 21 puntos por disputar. ¿Cuál es el drama?”, dijo Neme a este Diario, por WhatsApp.



Emelec cayó ante Flamengo, en octavos de la Libertadores, tras clasificarse como segundo en el grupo que compartió con Cruzeiro, Deportivo Lara y Huracán.



A Neme, la última derrota que sufrió su equipo ante Técnico Universitario (1-0), por la Copa Ecuador, tampoco lo inquietó. Espera que en la revancha, en Portoviejo, se obtenga el paso a las semifinales.



Se mantiene paciente, pese a la mala racha del club, que esta tarde (16:15) recibe a Guayaquil City, en el Capwell. Ambos tienen 27 puntos en el torneo.

“Tranquilidad, ánimo y paciencia”, fue la respuesta de Neme cuando se le consultó sobre el momento que atraviesa el equipo, que en los últimos ocho años logró cuatro campeonatos y cuatro vicecampeonatos.



Los jugadores admiten que tienen complicaciones para adaptarse a los requerimientos de Rescalvo. Joao Rojas, habitual titular, dijo que se le dificulta apegarse al plan.

“La idea del técnico es compleja, por el juego posicional, presión alta. Es difícil entender, toma tiempo, con el entrenador tenemos tres meses”, dijo el atacante de 22 años, que sería estelar hoy.