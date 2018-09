Naomi Osaka explicó las razones de su llanto tras ganar el US Open 

LEA TAMBIÉN

Las imágenes del desconsuelo de la tenista japonesa Naomi Osaka, tras ganar el Abierto de Estados Unidos el pasado sábado 8 de septiembre, sorprendieron a muchos aficionados que no entendían las razones de su llanto. Por fin, después de 48 horas de la gran victoria, la joven asiática reveló lo que sintió.

Tras la accidentada final del US Open, que favoreció por 6-2 y 6-4 a la tenista de 20 años sobre la legendaria estadounidense Serena Williams, Osaka reveló que estaba triste.



‘Me sentí triste, porque no estaba segura de si me estaban abucheando o si no era el resultado que querían’, dijo la tenista en una entrevista de ‘NBC Today’.



Incluso, mientras ella recibía el trofeo como la nueva monarca, pidió disculpas por haber ganado. "Estaba emocionada y sentí que tenía que disculparme", explicó la tenista asiática que es simpatizante de Serena Williams.











Naomi Osaka campeona del US Open junto al trofeo. Foto: Dino Garcia, especial para EL COMERCIO