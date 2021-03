Naomi Osaka ya está en los cuartos de final del torneo de Miami

La japonesa Naomi Osaka, número 2 del mundo, selló su clasificación para los cuartos de final del torneo de Miami al vencer este 29 de marzo de 2021 por 6-3 y 6-3 a la belga Elise Mertens, en un encuentro condicionado por la lesión que sufrió la europea en la segunda manga.

Una dolencia en el hombro derecho que obligó a Mertens, número 17 del mundo, a retirarse a los vestuarios para ser atendida por los fisioterapeutas cuando dominaba por 3-2 en el segundo set.



La interrupción no sirvió para solucionar los problemas físicos de la belga, que desde su regreso a la pista no logró sumar ni un solo juego.



Osaka, ganadora del último Abierto de Australia, encadenó once puntos consecutivos que le permitieron situarse con una ventaja de 3-5 en el marcador.



Diferencia que Mertens, pese a encontrarse físicamente algo mejor en el último juego, no pudo enjugar ante el agresivo juego de la japonesa, que buscaba alcanzar por primera vez en su carrera los cuartos de final en el torneo de Miami.



Naomi Osaka se medirá con la ganadora del encuentro entre la estadounidense Jessica Pegula y la griega Maria Sakkari.