Club Ñañas rechaza el pedido de los equipos de Guayaquil para que no se realice la Superliga femenina

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Fernanda Vásconez retó a los futbolistas ecuatorianos que militan en clubes de la LigaPro. "¿Quién se atreve a ayudar al fútbol femenino, un sueldo de ustedes puede financiar un año de competencias de un plantel de mujeres?", dijo la futbolista, capitana del club Ñañas.

El club, vicecampeón nacional 2019, ofreció la mañana del martes 14 de abril una rueda de prensa, vía la plataforma Zoom, para oficializar su posición con respecto a la realización de la Superliga del fútbol femenino, tras el pedido de Emelec, Barcelona y Guayaquil City.

"Ñañas confirma su decisión de participar en la Superliga Femenina 2020, un torneo que debe comenzar cuando no haya ningún riesgo para las jugadoras", dijo.

Rechazó la posición de Emelec y Barcelona de no intervenir en el torneo femenino de este año y sobre todo del pedido de suspensión de la Superliga. Lamentó que "sus jugadoras y entrenadoras conocieron de esta decisión a través de los medios de comunicación y no por parte de sus directivos".



Además dijo que, los clubes porteños han tomado esta posición por cuestiones económicas y no por salvaguardar la salud de las jugadoras, "porque en la comunicación pública se puede leer que el plantel masculino sí va a participar en la Liga Pro. El coronavirus no solo contagia a mujeres también a hombres".



Además señaló, con la decisión de Emelec y Barcelona deja en la desocupación a más de 50 jugadoras y a sus familias. "Si no se realiza la Superliga femenina, se quedarían en la desocupación a 500 jugadoras y 1 500 personas a nivel nacional".



Y, por ello, dijo que le llama la atención que si es por cuestiones económicas, un futbolista tiene un sueldo tan alto que podría financiar la campaña de un club femenino en este año. "Antonio Valencia donó su sueldo para pagar los salarios del personal administrativo de Liga durante esta pandemia. Si él lo hace, que jugador de estos clubes pueden hacerlo".



El club Ñañas enviará un comunicado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol para hacer varios pedidos, entre ellos, la aplicación del reglamento de Licencias de la FIFA y la Conmebol, en la que se obliga a los clubes masculino a tener o apoyar a un club femenino para intervenir en eventos internacionales como son la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, torneos en los que sí intervienen los dos equipos del astillero.



Además pedirá una reunión para que los clubes femeninos puedan conocer las cifras en las que fueron vendidos los derechos de transmisión a un canal de cable y cómo será el reparto económico.