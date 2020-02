El ciclista Nairo Quintana solicita ayuda para encontrar a su perro Rocky

LEA TAMBIÉN

El ciclista colombiano Nairo Quintana Rojas, una de las estrellas del ciclismo de ruta en el mundo, publicó un video para pedir ayudar y encontrar a Rocky, uno de sus perros, que está desaparecido desde hace una semana.

'Naironman', ganador del Giro de Italia y de la Vuelta a España, dos de las principales carreras del ciclismo, ya está en Francia para asumir el Tour de la Provence, su primer reto con el equipo Arkéa Samsic y que empezará el 13 de febrero del 2020. "Hola queridos amigos, les cuento que ya estamos aquí en Europa... he venido entrenando bien, pero les cuento que estoy un poco triste porque he vuelto a perder uno de mis perros. Se llama Rocky. Ya llevamos una semana buscándolo y no lo hemos encontrado. Así que amigos de Tunja (Colombia) y los alrededores, si alguno de ustedes ha visto a mi perro, por favor comunicarme que para mí y mis niños es muy importante”, dice el ciclista en el video publicado en sus redes sociales.



"Muchas gracias a todos, espero encontrar mi perro y que no se pierdan mi primera carrera el Tour de la Provence", añade el deportista de 30 años, quien hasta la temporada pasada militó en el Movistar Team.



El 'Cóndor' Quintana es además uno de los grandes ausentes del Tour Colombia 2.1 que se desarrollará hasta el domingo 16 de febrero del 2020, prueba que lidera, tras la primera etapa, el ecuatoriano Jonathan Caicedo.