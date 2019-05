Nadal, Djokovic y Federer mantienen el paso firme en el torneo de Madrid

Cuartos de final del #MMOPEN



🇷🇸 Djokovic vs 🇭🇷 Cilic

🇨🇭 Federer vs 🇦🇹 Thiem

🇬🇷 Tsitsipas vs 🇩🇪 Zverev

🇨🇭 Wawrinka vs 🇪🇸 Nadal pic.twitter.com/282jaRIkgz