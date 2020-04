Jordi Cruyff habló sobre la Selección, la convocatoria de nacionalizados, Antonio Valencia y su plan de trabajo

LEA TAMBIÉN

El entrenador de la Selección de Ecuador, Jordi Cruyff, dice que su trabajo y el de sus asistentes no se detiene a pesar de la paralización de actividades por la pandemia del coronavirus. El holandés contó en un diálogo con periodistas que se reúne con sus asistentes a través de Zoom, dos veces a la semana, para seguir estudiando el desempeño de futbolistas ecuatorianos.

En el extenso conversatorio respondió a las críticas sobre sus permanentes viajes a observar jugadores. “No me da la gana de informar públicamente dónde estoy, con quién estoy. Los superiores tienen los detalles de todos los viajes, cada minuto, qué hotel, qué viaje, qué partido. Le informo, pero también les pido discreción. Tampoco quiero que salgan las reuniones con los jugadores. Creo que esto del fútbol es discreto”, respondió.



Cruyff argumentó que era necesaria la gira de observación para ver a los legionarios. “Cuando la liga todavía no empezaba en Ecuador y todo el periodismo preguntaba dónde estaba Jordi, yo estaba viendo jugadores donde sí se estaba jugando semanalmente. Por eso estuve en México y Estados Unidos, nos faltó Brasil”.



El técnico, quien viajó a Europa días antes del inicio de la pandemia, volvió a referirse sobre la posibilidad de llegar al Barcelona de España. “Nunca he hecho ninguna declaración al respecto. Han hablado más de la cuenta. Esa noticia es prácticamente anterior a que yo firmara con la selección de Ecuador. La noticia de Xavi incluso fue antes de que el Barcelona firmara al actual entrenador. Las declaraciones de Xavi para mí son un honor, por una cuestión de lealtad. Pero a Xavi le preguntaron que hubiera hecho él, nada más”, dijo. Sin embargo, no precisó sobre la polémica cláusula que le permitiría salir de la Selección.



Volvió a confirmar su postura ante el llamado a los nacionalizados. “A mí en ningún momento, por parte de la FEF, se me ha impuesto no llamar a jugadores nacionalizados. Si miras a la selección holandesa, muchos han nacido en Surinam, que está más cerca de Ecuador que de Holanda. La selección de Francia que ha ganado mundiales, tuvo a Zidane que nació en Argelia. El fútbol es así”, dijo.



Asimismo ponderó las cualidades de Antonio Valencia, referente de Liga de Quito. “No he conocido en toda mi vida un jugador que nunca haya cometido ninguna equivocación, lo importante es la reacción que tenga después. Aquí se ha hablado mucho de ciertos episodios. Mi trabajo es intentar que el jugador, si vuelve a tener una segunda oportunidad, la aproveche con las dos manos y no vuelva a cometer el mismo error”, agregó.