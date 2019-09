Marceo Zuleta se pronunció sobre la decisión del TAS y los puntos adjudicados en la LigaPro 

LEA TAMBIÉN

Marcelo Zuleta, entrenador de El Nacional, se mostró algo molesto con la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en francés). Este organismo, con sede en Suiza, le adjudicó dos puntos que la LigaPro no le había otorgado tras el empate con el América.



Los cebollitas hicieron jugar a Onofre Mejía, quien estaba amonestado por acumulación de tarjetas. Por tal motivo la LigaPro sancionó con tres puntos al equipo quiteño y le dio solo el punto del empate a los azules.



“Me parece algo extraño, pero no me sorprende; uno va conociendo cómo es el fútbol en cada país. Igual, nuestra obligación sigue siendo ganar nuestros partidos", dijo el estratega de los criollos.



El Nacional es octavo en la tabla y con este resultado, los eléctricos acortan distancia. Ya están a un punto.



Los integrantes del cuerpo técnico sí nos esperábamos la resolución del TAS a favor de Emelec. No sé cómo lo vean los jugadores (militares), pero todos saldremos a la cancha a ganar los puntos que nos permitan clasificar entre los ocho mejores", dijo Zuleta.