El Nacional fue suspendido y perderá su partido ante Guayaquil City por 3-0

El Nacional fue suspendido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) porque "no pagó a diversos acreedores" e informó a la LigaPro de esta medida, este viernes 27 de noviembre del 2020. Por ello, el cuadro criollo no podrá presentarse ante Guayaquil City por la décima fecha.

​En el comunicado remitido por la FEF hacia la LigaPro, se detalló: "La Comisión Disciplinaria de la FEF dictaminó la suspensión del CD El Nacional de acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de su reglamento, en consideración a que no pagó a diversos acreedores, no presentó convenio de pago alguno".



El ente recalcó que el conjunto militar tenía plazo hasta las 18:00 de este mismo viernes 27 para cumplir con los pagos o llegar a acuerdos con sus acreedores, para evitar la suspensión, lo que finalmente no ocurrió y derivó en sus suspensión.



El Nacional debía recibir al Guayaquil City el sábado 28 de noviembre en el estadio Atahualpa. Los rojos necesitaban de un triunfo para mantener la ilusión de salvar la categoría, ya que pelea en los últimos puestos de la tabla de posiciones acumulada. Ahora, por esta sanción, perderá 3-0 reglamentariamente por no presentación.



Sin embargo, en caso de una segunda no presentación, los puros criollos bajarán directamente a la Serie B.



Para el City, en cambio, esta victoria lo mantiene entre los líderes de la segunda etapa, en busca de la final de la LigaPro contra Liga de Quito.