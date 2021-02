El Nacional anunció 9 fichajes para la Serie B, pero no podrá inscribirlos por una sanción de la LigaPro

La dirigencia de El Nacional reveló los nombres de los nueve jugadores que se unirán en esta temporada a su plantilla. El club, que jugará en la Serie B en este 2021, deberá cumplir con una sanción impuesta por la LigaPro y es posible que estos fichajes no sean inscritos.

El club está impedido de contratar jugadores, a pesar de la gestión de la directiva. En el 2020 no cumplieron con el Fair Play financiero y ahora esto tendría repercusiones.



A inicios de la temporada pasada, el equipo comandado en ese entonces pro el colombiano Eduardo Lara no pudo cumplir con el número de jugadores para presentarse ante la Liga de Portoviejo. Apenas completó los once en cancha y tres suplentes.



Según le confirmó a este Diario un alto directivo de la LigaPro, los criollos quedan impedidos de fichar jugadores. Esta es la primera vez que se aplica una sanción semejante a este club.



Esto, justo el día en el que se debía reanudar la Asamblea General del equipo, que fue suspendida el sábado 30 de enero por problemas técnicos. También cuando anunciaron la contratación de nueve refuerzos tras el éxodo de talentos a finales del 2020.



Los jugadores que deberán unirse a la plantilla son: Santiago Mallitasig, Carlos Bailón, Adrián Angulo, Hamilton Prado, Santiago Pico, Jordan Congo, Luis Erazo, Jipson Orovio y Flavio Quiñónez.

Bienvenido al Bi tricampeón Santiago Mallitasig.

Posición: Defensa central

Edad: 30 años#VamosBiTri pic.twitter.com/Cx0b3sUKEJ — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) February 1, 2021

Bienvenido al Bi tricampeón Carlos Bailón.

Posición: Delantero

Edad: 27 años#VamosBiTri pic.twitter.com/qn2CzkdmF2 — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) February 1, 2021



Desde la LigaPro también confirmaron que aún la sanción no se ha hecho oficial y que en el transcurso del día el club será notificado.



Así, El Nacional podrá solo inscribir a los jugadores que ya tienen contrato desde el 2020 y a sus juveniles y de Reserva.



El torneo de la LigaPro Serie B arrancará el 5 de marzo y contará con tres equipos capitalinos: Cumbayá FC, El Nacional y el América de Quito.