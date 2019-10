El Nacional se complicó con la resta de un punto

LEA TAMBIÉN

La presidenta de El Nacional, Lucía Vallecilla, recibió la notificación oficial de la sanción por parte de la LigaPro y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El rojo perdió un punto en la tabla de posiciones del torneo local.

La primera versión que conoció la directiva fue la declaración de Jaime Estrada, vicepresidente de la FEF.



El directivo confirmó que los criollos fueron sancionados con la resta de un punto por no presentar a tiempo los roles de pago ni las planillas del aporte al Seguro Social.



El artículo 212 del reglamento del Comité Ejecutivo establece 30 días de plazo, posteriores a cada mes trabajado.



Vallecilla, ayer, argumentó que el club envió la documentación el 22 de septiembre. Sin embargo, según el expediente de la FEF tanto los roles como las planillas recién se presentaron el 3 de octubre.



Kléver Argüello, gerente deportivo del club, aclaró que Vallecilla es la encargada de recopilar la información. La presidenta dijo que tendrán “mano dura” con los responsables. La LigaPro envió ayer todo el expediente y la sanción.



Al DT Marcelo Zuleta y al plantel de futbolistas les disgustó la noticia. El técnico pidió calma a sus pupilos, hasta tener un pronunciamiento oficial, y compromiso para tratar de lograr una victoria mañana, en el partido ante el Guayaquil City, por la fecha 28.



El Nacional necesita una victoria para mantenerse en la pelea por el octavo lugar y clasificarse a los ‘playoffs’.



El Nacional es noveno en la tabla de posiciones de la LigaPro. Tiene 36 puntos y está a tres unidades de Emelec, que ocupa el octavo lugar.



“En el entrenamiento se vio un grupo comprometido con salir a ganar en Guayaquil y con la ambición de clasificarse. Los jugadores quieren entrar entre los ocho, al margen de lo que pase con la sanción del punto”, dijo Argüello.



Este año, la LigaPro y la FEF no han perdonado los atrasos en los pagos de salarios. Otro de los clubes que también está en pelea por entrar a los ‘play­offs’ es Deportivo Cuenca.



El plantel azuayo, en mayo pasado, ya perdió un punto por la misma causa de no presentar roles a tiempo. Así, con 35 unidades en la tabla, la sanción ha influido en su objetivo.



Otro de los clubes que también ha perdido puntos por la misma causa es el ya descendido Fuerza Amarilla. El equipo machaleño, último en la tabla de posiciones con seis puntos, ha perdido cinco unidades por la misma causa (roles).



En la Serie B, el Santa Rita y Clan Juvenil también han sido sancionados con el mismo artículo. Aunque el Clan ha perdido 14 puntos también porque ha tenido reclamos de deudas pendientes en la FEF.



En total han sido seis clubes castigados. Aunque el América, que perdió un punto, fue sancionado por hacer jugar a un futbolista suspendido.