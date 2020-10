El Nacional ratifica su paso a los ‘playoffs’ de la Superliga Femenina tras el 8-0 a San Miguel de Ibarra

LEA TAMBIÉN

El Nacional goleó 8-0 a San Miguel de Ibarra por la Superliga femenina de fútbol. El conjunto dirigido por Wendy Villón sumó 18 puntos y ratificó su clasificación a la fase de los ‘playoffs’.

En el abultado marcador, la goleadora Medelín Riera convirtió cuatro goles, lo que en el fútbol se denomina un ‘poker’. Ya tiene 13 tantos en 6 cotejos.



En segundo lugar, en el grupo 2, está el club Ñañas con 12 puntos. El fin de semana goleó 5-1 a Espe.



El Nacional ya se clasificó a los ‘playoffs’ por sus seis triunfos en seguidilla mientras que Ñañas y Quito FC se disputan el segundo cupo.



Por este grupo 2, el miércoles 14 de octubre se realizarán dos partidos. Quito FC visitará a San Miguel en Ibarra mientras que Espe recibirá a El Nacional. Ñañas tendrá fecha de descanso, pero estará atenta a los resultados.



El Quito FC, dirigido por Diego Torres, busca sumar la mayor cantidad de puntos y goles pues busca un cupo en la fase de los ‘playoffs’. Va tercero en la tabla de posiciones con 7 puntos.



Para los ‘playoffs’ ya están clasificados, además, Barcelona, Liga de Quito e Independiente del Valle. Quedan cuatro cupos por llenarse.



El 8-0 de El Nacional a San Miguel de Ibarra iguala la mayor goleada registrada al momento en la Superliga. Con idéntico marcador, Barcelona superó a 7 de Febrero en la fecha anterior.



El fin de semana, en cambio, se realizará fecha completa con partidos de todos los grupos. Los partidos del fin de semana son:



Liga de Quito vs. Independiente del Valle



Emelec vs. Barcelona



Macará vs. Técnico Universitario



Quito FC vs. Espe



El Nacional vs. Ñañas



Olmedo vs. Liga de Macas



Carneras vs. D.Cuenca



Guayaquil City vs. 7 de Febrero.