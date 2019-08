El Nacional protestará por el horario nocturno del cotejo ante Emelec 

LEA TAMBIÉN

En El Nacional hay inconformidad por el horario en que se programó el juego ante Emelec, por la fecha 21. Los directivos, encabezados por Lucía Vallecilla, presentarán un reclamo formal, porque aseguran que se ven perjudicados en lo económico.

“En carta abierta, el Directorio de El Nacional protestará ante Gol TV por el horario impuesto al duelo Nacional vs. Emelec. Lunes a la noche, absurdo. USD 110 mil arrojó la taquilla del último partido ante Emelec, ahora calculamos que no se llegará a USD 3 mil jugando el lunes ante ese rival”, dijo la presidenta del club.



La molestia ya es generalizada. El DT Marcelo Zuleta ha expuesto en días anteriores que a su equipo no lo respetan y que otros clubes como Delfín y Mushuc Runa sí pueden jugar los días y en los horarios que han sido tradicionales.

“Nos sentimos irrespetados, voy a protestar enérgicamente en el consejo de presidentes, aún a riesgo de sanciones”, dijo la presidenta Vallecilla.



El cotejo entre criollos y azules será el lunes 12 de agosto del 2019 a las 19:15.